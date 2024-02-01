Kazaklarını yılda bir yıkayıp kotlarını temizlemek için dondurucuya koyuyor! 'Gerçekten kokmuyor'

Pek çok kişi için, şöyle güzel bir duş aldıktan sonra tertemiz kokan kıyafetler giyip yenilenmiş nevresimlerin serili olduğu yatakta keyifli bir uyku çekmek gibisi yoktur. Ancak bir çevre savaşçısı, gezegeni kurtarmak için bu zevkten vazgeçmekten mutlu olduğunu söylüyor. O kadının "Kıyafetlerimi yılda bir kez yıkarım" başlıklı videosu sosyal medyada çok konuşuldu. İşte kadının uyguladığı yöntemler ve bunun gerekçeleri...
Dailymail'de yer alan habere göre; İngiltere'den Cydney, yün giysilerini yılda sadece bir kez yıkayarak su tasarrufu sağladığını söylüyor ve kaynakları korumak için almak istediği tek önlem bu değil.
TikTok'ta ipuçları paylaşan yaban hayatı koruma uzmanı, kot pantolonlarını dondurucuya koyduğunu, böylece çamaşır makinesi kullanmadan üzerlerindeki kiri temizleyebildiğini de açıkladı.
Sosyal medya hesabına bir video yükleyen Cydney, daha önce kış boyunca '20 ila 30' kez giydiğini iddia ettiği bir yüz kazağı mutfak lavabosunda elde yıkama işlemini adım adım gösterdi.
Videoya "Kıyafetlerimi yılda bir kez yıkarım" başlığı atan Cydney, yöntemlerinden hem ilham alan hem de şüphe duyan izleyicilerden yüzlerce yorum aldı.
Mutfak lavabosunu bir kapak dolusu deterjan ve ılık suyla dolduran Cydney, kıyafetlerini yalnızca ara sıra yıkama kararının ardındaki gerekçeyi açıkladı.