Kazaklarını yılda bir yıkayıp kotlarını temizlemek için dondurucuya koyuyor! 'Gerçekten kokmuyor'

Pek çok kişi için, şöyle güzel bir duş aldıktan sonra tertemiz kokan kıyafetler giyip yenilenmiş nevresimlerin serili olduğu yatakta keyifli bir uyku çekmek gibisi yoktur. Ancak bir çevre savaşçısı, gezegeni kurtarmak için bu zevkten vazgeçmekten mutlu olduğunu söylüyor. O kadının "Kıyafetlerimi yılda bir kez yıkarım" başlıklı videosu sosyal medyada çok konuşuldu. İşte kadının uyguladığı yöntemler ve bunun gerekçeleri...