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  4. 'Kazı yapılırken bir anda topraktan fışkırdı' Akın akın geliyorlar! Şifa bulanlar var 'Ücretsiz olmasından çok memnunuz'

'Kazı yapılırken bir anda topraktan fışkırdı' Akın akın geliyorlar! Şifa bulanlar var 'Ücretsiz olmasından çok memnunuz'

06.03.2024 12:05
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde, Uludağ'ın eteklerinde maden suyu kazısında bulunan termal su halkın ilgisini çekti. 15 yıldır durmadan akan kaplıca suyu nedeniyle alan adeta bir Pamukkale'ye dönüştü. Binlerce kişi ücretsiz termal ve çamur için farklı şehirlerden bölgeye akın ediyor.

İnegöl ilçesi merkezine 25 kilometre uzaklıkta olan kaplıca alanı geçtiğimiz yıl yapılan çalışma ile görsel güzelliğe de kavuştu. Alanın kulaktan kulağa yayılmasıyla farklı illerden gelen vatandaşların uğrak yeri haline geldi. Kaplıca alanının çevresinde piknik yapan vatandaşlar hem de suya girerek şifa arıyorlar. Hafta sonraları alanda yoğunluk yaşanıyor.Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

ChefGPT

PAMUKKALE DEĞİL BURSA! ÜCRETSİZ TERMAL SU VE ÇAMUR İÇİN AKIN AKIN GELİYORLAR

Kurşunlu Mahallesi Muhtarı İbrahim Kılıç, 15 yıl önce yapılan maden suyu kazısında çıkan kaynak suyunun bazı hastalıklara iyi geldiğini belirtti.

Kılıç, "Burada bir firma tarafından maden suyu kazısı yapıldı. Kazı yapılırken bir anda topraktan kaynak suyu fışkırdı. Sıcaklık derecesi 55. Çıkan sıcak suyun şifaları var. Mantara, egzama, cilt hastalıkları ve birçok hastalığın şifası bu suda." şeklinde konuştu.

"15 YILDIR DURMADAN AKIYOR"

"15 YILDIR DURMADAN AKIYOR"

Kılıç "15 yıldır bu su durmadan akıyor. Halk merak edip geliyor. Sıcak suyu gören içine giriyor." ifadelerini kullandı.

"Buraya bir kaplıca merkezi kazandırmak istiyoruz." diyen Kılıç, "Yetkililerimizin bu konuda destek vermelerini istiyoruz." şeklinde konuştu.

"FABRİKANIN MADEN SUYU ÇALIŞMALARINDA BULUYORLAR BURAYI"

"FABRİKANIN MADEN SUYU ÇALIŞMALARINDA BULUYORLAR BURAYI"

Kurşunlu mahallesinde ikamet eden Muhammed Can Kuzgun, "İnegöl Kurşunlu mahallesinde oturuyoruz. Yıllardır buralardayız. Çocukluğumuz buralarda geçti. Bu sıcak suyumuz bizim fabrikanın maden suyu çalışmalarında buluyorlar burayı." dedi.

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Anahtar Kelimeler:
maden suyu Bursa İnegöl Pamukkale Termal Uludağ çamur
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