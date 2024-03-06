'Kazı yapılırken bir anda topraktan fışkırdı' Akın akın geliyorlar! Şifa bulanlar var 'Ücretsiz olmasından çok memnunuz'

Kılıç, "Burada bir firma tarafından maden suyu kazısı yapıldı. Kazı yapılırken bir anda topraktan kaynak suyu fışkırdı. Sıcaklık derecesi 55. Çıkan sıcak suyun şifaları var. Mantara, egzama, cilt hastalıkları ve birçok hastalığın şifası bu suda." şeklinde konuştu.