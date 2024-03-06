'Kazı yapılırken bir anda topraktan fışkırdı' Akın akın geliyorlar! Şifa bulanlar var 'Ücretsiz olmasından çok memnunuz'

İnegöl ilçesi merkezine 25 kilometre uzaklıkta olan kaplıca alanı geçtiğimiz yıl yapılan çalışma ile görsel güzelliğe de kavuştu. Alanın kulaktan kulağa yayılmasıyla farklı illerden gelen vatandaşların uğrak yeri haline geldi. Kaplıca alanının çevresinde piknik yapan vatandaşlar hem de suya girerek şifa arıyorlar. Hafta sonraları alanda yoğunluk yaşanıyor.
Kurşunlu Mahallesi Muhtarı İbrahim Kılıç, 15 yıl önce yapılan maden suyu kazısında çıkan kaynak suyunun bazı hastalıklara iyi geldiğini belirtti.
Kılıç, "Burada bir firma tarafından maden suyu kazısı yapıldı. Kazı yapılırken bir anda topraktan kaynak suyu fışkırdı. Sıcaklık derecesi 55. Çıkan sıcak suyun şifaları var. Mantara, egzama, cilt hastalıkları ve birçok hastalığın şifası bu suda." şeklinde konuştu.
Kılıç "15 yıldır bu su durmadan akıyor. Halk merak edip geliyor. Sıcak suyu gören içine giriyor." ifadelerini kullandı.
"Buraya bir kaplıca merkezi kazandırmak istiyoruz." diyen Kılıç, "Yetkililerimizin bu konuda destek vermelerini istiyoruz." şeklinde konuştu.
Kurşunlu mahallesinde ikamet eden Muhammed Can Kuzgun, "İnegöl Kurşunlu mahallesinde oturuyoruz. Yıllardır buralardayız. Çocukluğumuz buralarda geçti. Bu sıcak suyumuz bizim fabrikanın maden suyu çalışmalarında buluyorlar burayı." dedi.