HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. diger
  4. Keşan'da nikah şekeri yerine kedi ve köpeklere mama dağıtımı

Keşan'da nikah şekeri yerine kedi ve köpeklere mama dağıtımı

04.10.2022 10:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, nikahını kıydığı çifte "Miniş"i sahiplendirdi

EDİRNE (AA) - Keşan Belediyesi 4 Ekim Hayvanları Koruma Gününü kapsayan hafta boyunca nikah yapan çiftlere ve yakınlarına kedi, köpek maması dağıtmaya başladı.

Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, nikah dairesi personeline nikah için gelen çift ve çiftin yakınlarına nikah şekeri ikramı yerine hayvan haklarına dikkat çekmek ve farkındalık oluşturmak maksadıyla 4 Ekim Hayvanları Koruma Gününü kapsayan hafta boyunca kedi, köpek maması dağıtılması talimatını verdi.

Bu kapsamda Helvacıoğlu kıydığı nikahlarda bu uygulamaya öncülük etti.

Ece Turan ve Kaan Eker çiftinin nikahını kıyan Helvacıoğlu çifte ve yakınlarına paketlenmiş mama armağan etti.

Meryem Aydın ile Mehmet Sağlam'ın nikahını da kıyan Helvacıoğlu nikah salonuna "Miniş" adlı yavru kediyle geldi.

Nikahın ardından yavru kediyi çifte armağan edip, kediyi sahiplendirdi.

Gelin Meryem Aydın, törende yaptığı konuşmada, heyecanlı ve mutlu bir gün yaşadıklarını belirtti.

Kendileri için güzel bir sürpriz olduğunu ifade eden Aydın, "Tatlı bir anı olarak kalacak sonuna kadar. Yeni hayatımıza 3 kişi başlıyoruz. Yeni evlenen çiftler ve durumu olan insanlar bir cana el uzatabilirse ne mutlu." dedi.

Damat Sağlam da "Miniş"in kendileri için bir hayat arkadaşı olacağını ve törende şeker yerine mama dağıtılmasının farkındalık oluşturacağını kaydetti.

Keşan'da nikah şekeri yerine kedi ve köpeklere mama dağıtımı

- Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, nikahını kıydığı çifte "Miniş"i sahiplendirdi

Keşan'da nikah şekeri yerine kedi ve köpeklere mama dağıtımı

Keşan'da nikah şekeri yerine kedi ve köpeklere mama dağıtımı

Keşan'da nikah şekeri yerine kedi ve köpeklere mama dağıtımı

Keşan'da nikah şekeri yerine kedi ve köpeklere mama dağıtımı

Keşan'da nikah şekeri yerine kedi ve köpeklere mama dağıtımı

Keşan'da nikah şekeri yerine kedi ve köpeklere mama dağıtımı

Keşan'da nikah şekeri yerine kedi ve köpeklere mama dağıtımı

Keşan'da nikah şekeri yerine kedi ve köpeklere mama dağıtımı
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ

En Çok Okunan Haberler

'Fatih Terim, dünya devinin başına geçecek!'

'Fatih Terim, dünya devinin başına geçecek!'

AK Parti'den çarşamba günü için merak uyandıran çağrı!

AK Parti'den çarşamba günü için merak uyandıran çağrı!

2023 emekli ve memur zammı şimdiden garantilendi

2023 emekli ve memur zammı şimdiden garantilendi

Fırlatılan füze, alarma geçirdi! "Geliyor, sığınaklara girin"

Fırlatılan füze, alarma geçirdi! "Geliyor, sığınaklara girin"

Kız öğrenci yurdunda mide bulandıran görüntüler

Kız öğrenci yurdunda mide bulandıran görüntüler

Dünya izliyor! ABD duyuracak... Değeri 625 milyon dolar

Dünya izliyor! ABD duyuracak... Değeri 625 milyon dolar

İlginizi Çekebilir

Başka bir kadının iç çamaşırını buldu! Son mesajı şoke etti

Başka bir kadının iç çamaşırını buldu! Son mesajı şoke etti

İlginç Aleyna Tilki diyaloğu: “Ne oldu etkilendin mi?”

İlginç Aleyna Tilki diyaloğu: “Ne oldu etkilendin mi?”

Viral oldu! TikTok kullanıcıları bunu konuşuyor... O sorunu anında çözüyor

Viral oldu! TikTok kullanıcıları bunu konuşuyor... O sorunu anında çözüyor

'Ev sahibi terörü!' Yatağının yarısını başkasına kiraladı

'Ev sahibi terörü!' Yatağının yarısını başkasına kiraladı

Mükemmel bir seks için bilimin önerdiği o besin

Mükemmel bir seks için bilimin önerdiği o besin

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.