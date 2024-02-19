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  4. Kestikleri ağaçları mevzi yapıp adeta katliam yaptılar! Diyarbakır’da ‘pes’ dedirten görüntüler: 'Gözlerini karartmışlar!'

Kestikleri ağaçları mevzi yapıp adeta katliam yaptılar! Diyarbakır’da ‘pes’ dedirten görüntüler: 'Gözlerini karartmışlar!'

19.02.2024 13:20 | Son Güncelleme:
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Diyarbakır’dan skandal bir görüntü geldi. Avlanılması yasak olan bölgede Kestikleri ağaçları mevzi yapıp, 200’ün üzerinde türün yaşadığı göletteki kuşları avladılar. ‘Avlanmak yasaktır’ tabelalarına rağmen, kimlikleri belirsiz kişiler, üniversite yerleşkesi içindeki 4 ağacı kesip 2 mevzi yaptı. Mevziler ve kenarlarında onlarca fişek görüntülenirken, bu yolla birçok kuşun öldürüldüğü de belirtildi. İşte akıllara durgunluk veren olayın detayları…

Dicle Üniversitesi yerleşkesinde 200’den fazla kuş türünün barındığı ve avlanmanın yasak olduğu Kabaklı Sulama Göleti’nin kenarındaki ağaçları kesen kimliği belirsiz kişiler, bunlardan mevzi yapıp birçok kuşu öldürdü. Mevzilerin kenarındaki fişekler görüntülenirken, çok sayıda kuşun bu yolla öldürüldüğü belirtildi.Bu içerik Taner Şahin tarafından yayına alınmıştır

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Dicle Üniversitesi’nden Prof. Dr. Ahmet Kılıç, "Maalesef avcılar, hem ağaçlara zarar veriyorlar hem de kuşları katlediyorlar. Yakında biz bu türleri tümden kaybedeceğiz. Gereken cezaların verilmesini bekliyoruz” dedi.

Dicle Üniversitesi yerleşkesinde bulunan ve Dicle Nehri’nden çekilen suyla hayat bulan Kabaklı Sulama Göleti’nde leylek, balıkçıl, düdükçün, toygar, güvercin, saka, tahtalı, kızılbacak ve uzunbacak gibi 200’ün üzerinde kuş türü barınıyor. Bu özelliğiyle kuş cennetini andıran gölet, kuş gözlemcilerinin de uğrak noktaları arasında yer alıyor.

Son zamanlarda kaçak avcıların tehdidi altında olan göletin, birçok noktasına asılan ‘Avlanmak yasaktır’ tabelalarına rağmen, kimlikleri belirsiz kişiler, üniversite yerleşkesi içindeki 4 ağacı kesip 2 mevzi yaptı. Mevziler ve kenarlarında onlarca fişek görüntülenirken, bu yolla birçok kuşun öldürüldüğü de belirtildi.

'GÖZLERİNİ KARARTMIŞLAR'

'GÖZLERİNİ KARARTMIŞLAR'

Dicle Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ahmet Kılıç, avcılık baskısı nedeniyle birçok türün ileride yok olmayla karşı karşıya kalacağını belirterek, "Dicle Vadisi'ndeki kuş cenneti Kabaklı Göleti, kuşların sıklıkla uğradığı, beslendiği, dinlendiği önemli bir yer. Burada zaman zaman üremeler de gerçekleşiyor.

Ancak kışın kuşlarımız ve diğer canlılarımız bir sorunla karşı karşıya. Avcı baskısı var. Maalesef ağaç kesimiyle avcılar saklanma yeri, siper oluşturuyorlar. Hem ağaçlara zarar veriyorlar hem de kuşları deyim yerindeyse katlediyorlar. Avcılık, tabiatta, yalnız tabiattakinin bir kuralı, bir asaleti var.

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Anahtar Kelimeler:
Dicle Üniversitesi Diyarbakır kuş avcılık yasak
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