Kestikleri ağaçları mevzi yapıp adeta katliam yaptılar! Diyarbakır’da ‘pes’ dedirten görüntüler: 'Gözlerini karartmışlar!'

Ancak kışın kuşlarımız ve diğer canlılarımız bir sorunla karşı karşıya. Avcı baskısı var. Maalesef ağaç kesimiyle avcılar saklanma yeri, siper oluşturuyorlar. Hem ağaçlara zarar veriyorlar hem de kuşları deyim yerindeyse katlediyorlar. Avcılık, tabiatta, yalnız tabiattakinin bir kuralı, bir asaleti var.