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  4. Kılıçdaroğlu 'Çukurluk' demişti, Fatih Portakal'dan çok sert yanıt geldi: "Operasyon çekme! Entrikacı siyasetçi"

Kılıçdaroğlu 'Çukurluk' demişti, Fatih Portakal'dan çok sert yanıt geldi: "Operasyon çekme! Entrikacı siyasetçi"

Devrim Karadağ Devrim Karadağ Mynet İçerik Sorumlusu
09.03.2024 08:10
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Gazeteci Fatih Portakal ile Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu arasındaki polemik giderek tırmandı. Portakal'ın 'Burcu Köksal'la ilgili iddialarına yanıt veren Kılıçdaroğlu "Ağız dolusu iftira atmak bırak gazeteciliği, insanlık değildir. Kepazeliktir! Çukurluktur!" demişti. Portakal'dan da Kılıçdaroğlu'na çok sert yanıt geldi. Portakal "Kaale bile almıyorum sizi. O sözleri de aynen iade ediyorum. Entrikacı siyasetçi diyorum size" ifadelerini kullandı.

CHP'nin Afyonkarahisar Belediye Başkan Adayı Burcu Köksal'ın 'DEM Parti' ile ilgili kullandığı ifadeler gündem yarattı. Köksal'ın kullanmış olduğu "Seçildiğimde Afyonkarahisar Belediyesi'nin kapıları, DEM Parti hariç bütün siyasi partilere açık olacak" sözlerine çok sert tepki gösteren gazeteci Fatih Portakal, Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile ilgili dikkat çeken bir iddiayı ortaya atmıştı.

PORTAKAL'DAN OLAY 'BURCU KÖKSAL' İDDİASI

Portakal, "Ben bunun bir talimatla yapıldığını düşünüyorum. Açık açık net ismini de söyleyeyim Kılıçdaroğlu'nun yakınındaki isimlerden biri" demişti. Fatih Portakal aynı zamanda CHP Kurultay'ında Burcu Köksal'ın görüntülerini de yayınlamış ve "Kılıçdaroğlu ekibinin önemli üyelerinden biri" demişti.

Fatih Portakal aynı zamanda CHP Kurultay'ında Burcu Köksal'ın görüntülerini de yayınlamış ve "Kılıçdaroğlu ekibinin önemli üyelerinden biri" demişti.


Anasayfa

KILIÇDAROĞLU: KEPZAELİKTİR! ÇUKURLUKTUR!

KILIÇDAROĞLU: KEPZAELİKTİR! ÇUKURLUKTUR!

Cumhuriyet Halk Partisi'nin 7. Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise gazeteci Fatih Portakal'ın 'Burcu Köksal' iddiasına, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla yanıt vermişti.


Sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama yapan Kılıçdaroğlu, "Fatih Portakal, senin iftiralarının da mevcut iktidarın seçim zamanında attığı iftiralardan, sahte ve montaj videolarından bir farkı yoktur, müfterilerden yine Allah'a sığınıyorum. Seni milletimin ve namuslu gazetecilerin vicdanına havale ediyorum. İspatlayamam ama' diyerek ağız dolusu iftira atmak bırak gazeteciliği, insanlık değildir. Kepazeliktir! Çukurluktur!" demişti.

"DİYENİN ALNINI KARIŞLARIM"

"DİYENİN ALNINI KARIŞLARIM"

Kılıçdaroğlu'nun bu sözlerini ise Portakal da yanıtsız bırakmadı. Kılıçdaroğlu için 'entrikacı' diyen Portakal şu ifadeleri kullandı;

"Ben artık Kemal Kılıçdaroğlu'nu kaale almıyorum. Ben işini doğru yapan bir adamım. Kimse benim hakkımda yancıdır, dalkavuktur, çantacıdır falan diyemez. İmkanı yok diyemez. Diyenin alnını karışlarım. Bu kadar da net konuşuyorum.

Ben doğru bildiğim yolda yürümeye devam ediyorum. Tek başıma yürüyen bir insanım. Sevenim de çok fazla yoktur onu da söyleyim. Ama işimi iyi yapmaya çalışırım. Operasyonel olarak kullanılmamaya çalışırım. Seçim sonrasında gelen telefonları da biliyorum ben başka başka yerlerden bana.

"BANA GAZETECİLİĞİ ÖĞRETMEYİN"

"BANA GAZETECİLİĞİ ÖĞRETMEYİN"

Ben Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu sözü söylettiğini iddia ettim ve hala da iddiamın da arkasındayım. Bana 'kaynak açıkla' falan diyor. Öğretmeyin bana gazeteciliği. Ben size siyasetçiliği veya politikacılığı öğretmiyorum.

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Anahtar Kelimeler:
fatih portakal Kemal Kılıçdaroğlu
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