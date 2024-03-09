Kılıçdaroğlu 'Çukurluk' demişti, Fatih Portakal'dan çok sert yanıt geldi: "Operasyon çekme! Entrikacı siyasetçi"

CHP'nin Afyonkarahisar Belediye Başkan Adayı Burcu Köksal'ın 'DEM Parti' ile ilgili kullandığı ifadeler gündem yarattı. Köksal'ın kullanmış olduğu "Seçildiğimde Afyonkarahisar Belediyesi'nin kapıları, DEM Parti hariç bütün siyasi partilere açık olacak" sözlerine çok sert tepki gösteren gazeteci Fatih Portakal, Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile ilgili dikkat çeken bir iddiayı ortaya atmıştı.

PORTAKAL'DAN OLAY 'BURCU KÖKSAL' İDDİASI

Portakal, "Ben bunun bir talimatla yapıldığını düşünüyorum. Açık açık net ismini de söyleyeyim Kılıçdaroğlu'nun yakınındaki isimlerden biri" demişti. Fatih Portakal aynı zamanda CHP Kurultay'ında Burcu Köksal'ın görüntülerini de yayınlamış ve "Kılıçdaroğlu ekibinin önemli üyelerinden biri" demişti.

Fatih Portakal aynı zamanda CHP Kurultay'ında Burcu Köksal'ın görüntülerini de yayınlamış ve "Kılıçdaroğlu ekibinin önemli üyelerinden biri" demişti.



