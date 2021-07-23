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  4. "Kilit kavşak" Kırıkkale'de bayram tatilinden dönüş yoğunluğu

"Kilit kavşak" Kırıkkale'de bayram tatilinden dönüş yoğunluğu

23.07.2021 00:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kurban Bayramı tatilinin 3'üncü gününde vatandaşların dönüşe başlaması ile "kilit kavşak" olarak adlandırılan Kırıkkale'de trafik yoğunluğu yaşanıyor.

Bayram tatilini şehir dışında geçirenler, dönüş yolculuğuna başladı.

43 İLİN BAĞLANTI NOKTASI KİLİTLENDİ

Ulaşımda 43 ilin bağlantı noktasında yer alan Kırıkkale'de, trafik ekipleri ulaşımın aksamaması için çaba gösteriyor.

ARAÇLAR YAVAŞ İLERLİYOR

ARAÇLAR YAVAŞ İLERLİYOR
Özellikle Kırıkkale-Samsun ve Kırıkkale-Ankara kara yolunda yaşanan yoğunluk nedeniyle araçlar yavaş ilerliyor.

BAZI KAVŞAKLAR GEÇİCİ OLARAK KAPATILDI

BAZI KAVŞAKLAR GEÇİCİ OLARAK KAPATILDI
Kara yolları ekipleri de trafiğin aksamaması için Kırıkkale-Ankara kara yolundaki bazı kavşakları geçici olarak kapattı.
Trafik yoğunluğunun devam etmesi bekleniyor. (AA)
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Anahtar Kelimeler:
Kurban Bayramı
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