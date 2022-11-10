"Kilo veremiyorum" cümlesi tarih oluyor! Bir kaşığı fark yaratıyor

Cevap muhtemelen evet. Beslenme tercihleri metabolik süreci önemli şekilde etkileyebilir. Bazı gıdalar metabolizmayı olumlu şekilde etkileyerek daha verimli hale getirebilir. Beslenmenizi gözden geçirmeden önce metabolizmanın nasıl çalıştığını anlamanız gerekir.

METABOLİZMA NEDİR, NASIL ÇALIŞIR?

Metabolizmada en büyük rolü genetik oynar. Erkekler ve kadınlar arasında yaklaşık yüzde 5'lik bir fark oluşturan yağsız kas kütlesi, metabolizmayı da etkiler. Çünkü kas, dinlenirken bile yağdan daha fazla kalori yakar. Egzersiz yoluyla kas kütlesini artırmak, aktif olarak egzersiz yapmadığınız zamanlarda bile metabolizmanızı artırır. Bazı gıdalar metabolizmayı hızlandırabilir veya yavaşlatabilir, bu da potansiyel olarak kilo kaybını etkiler.

Uzmanlar, metabolizma üzerinde kilo vermeye neden olacak kadar önemli bir etkiye sahip olacak bir gıda olmadığı konusunda hemfikir. Her ne kadar doğrudan kilo vermenize yardımcı olacak besinler olmasa da metabolizmayı hızlandırabilecek besinler var.