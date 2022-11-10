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  4. "Kilo veremiyorum" cümlesi tarih oluyor! Bir kaşığı fark yaratıyor

"Kilo veremiyorum" cümlesi tarih oluyor! Bir kaşığı fark yaratıyor

10.11.2022 19:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yağ yakmanın üzerinde en etkili durum genetiktir. Genetik önemli olsa da bazı gıdalar metabolizmayı hızlandırabilir. Aynı şekilde yanlış gıda tercihleri ise metabolizmayı ciddi şekilde yavaşlatabilir. Kilo veremediğimizde veya kilo verme durduğunda, bunun suçunu genellikle yavaş çalışan metabolizmaya bağlarız. Metabolizma gerçekten suçluysa, metabolizmayı hızlandıran belirli yiyecekleri yiyerek bu etkiyi ortadan kaldırabilir misiniz?

Cevap muhtemelen evet. Beslenme tercihleri metabolik süreci önemli şekilde etkileyebilir. Bazı gıdalar metabolizmayı olumlu şekilde etkileyerek daha verimli hale getirebilir. Beslenmenizi gözden geçirmeden önce metabolizmanın nasıl çalıştığını anlamanız gerekir.

METABOLİZMA NEDİR, NASIL ÇALIŞIR?

Metabolizmada en büyük rolü genetik oynar. Erkekler ve kadınlar arasında yaklaşık yüzde 5'lik bir fark oluşturan yağsız kas kütlesi, metabolizmayı da etkiler. Çünkü kas, dinlenirken bile yağdan daha fazla kalori yakar. Egzersiz yoluyla kas kütlesini artırmak, aktif olarak egzersiz yapmadığınız zamanlarda bile metabolizmanızı artırır. Bazı gıdalar metabolizmayı hızlandırabilir veya yavaşlatabilir, bu da potansiyel olarak kilo kaybını etkiler.

Uzmanlar, metabolizma üzerinde kilo vermeye neden olacak kadar önemli bir etkiye sahip olacak bir gıda olmadığı konusunda hemfikir. Her ne kadar doğrudan kilo vermenize yardımcı olacak besinler olmasa da metabolizmayı hızlandırabilecek besinler var.

METABOLİZMAYI HIZLANDIRAN YİYECEKLER

YUMURTA

YUMURTA

Yumurtalar sadece düşük kalorili olmakla kalmaz, aynı zamanda mükemmel bir protein ve sağlıklı yağ kaynağı oldukları için açlığı önlerler. Ayrıca metabolizmayı hızlandırdığı gösterilen iyi bir B vitamini kaynağıdırlar.

TAM TAHILLAR

TAM TAHILLAR

Rafine edilmiş tahılların aksine, tam tahıllar vücut için faydalı sağlıklı liflerle doludur. İltihap önleyicidir ve kilo yönetimi için faydalı olabilir.

BAKLAGİLLER

BAKLAGİLLER

Baklagiller, kendinizi tok hissetmenizi sağlamak için mükemmel bir protein kaynağıdır ve proteinin yapı taşları olan amino asitler, kas kütlesinin korunmasına yardımcı olabilir ve böylece vücudunuz dinlenirken daha fazla kalori yakabilir.

ACI BİBER

ACI BİBER

Araştırmalar, acı biber gibi baharatlı yiyecekler yemenin metabolizmayı hızlandırmaya yardımcı olabileceğini gösteriyor. 2017'de yayınlanan bir meta-analiz, acı biberde bulunan aktif bir bileşik olan kapsaisinin metabolizmayı hızlandırmaya yardımcı olduğunu ve sonuç olarak kilo kaybında rol oynayabileceğini buldu.

AVOKADO

AVOKADO

Avokado, tokluğu artıran sağlıklı çoklu doymamış ve tekli doymamış yağlar açısından zengindir. 2013'te yayınlanan bir araştırma, öğle yemeğine yarım avokado eklemenin, aşırı kilolu insanların daha memnun hissetmelerine ve yemekten sonraki saatlerde yemek yeme isteklerini azaltmasına yardımcı olabileceğini buldu.

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Anahtar Kelimeler:
metabolizma

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