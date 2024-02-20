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  4. Kim yeni hediyesiyle çok mutlu! Putin'den dostuna 'araba' kıyağı: 'Biz yaptık, sen bin'

Kim yeni hediyesiyle çok mutlu! Putin'den dostuna 'araba' kıyağı: 'Biz yaptık, sen bin'

20.02.2024 09:49 | Son Güncelleme:
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Rusya lideri Vladimir Putin'in Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'a yaptığı jest dünyanın gündemine bomba gibi düştü. İki lider son dönemlerde sıcak temaslarıyla dikkatleri üzerlerine çekiyordu. Putin'in Rusya üretimi araba hediyesi karşısında Kuzey Koreli aile mutluluğunu bizzat dile getirdi.

Vladimir Putin'in en büyük rakibi olarak değerlendirilen muhalif lider Alexei Navalnıy'ın cezaevindeki ölümüyle çalkalanan Rusya'dan Pyongyang'a araba sürprizi iki ülke arasındaki sıcak ilişkileri pekiştirdi. Putin'in Kuzey Kore lideri Kim Jong-'un'a hediyesini resmi Kuzey Kore basını aktardı.

Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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RUSYA'DA ÜRETİLDİ, KİM'İN OLDU

RUSYA'DA ÜRETİLDİ, KİM'İN OLDU

Putin, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un’a "kişisel kullanımı" için Rusya’da üretilen bir araba hediye etti. Putin’in hediye ettiği araba, 18 Şubat Pazar günü Kore İşçi Partisi (WPK) Merkez Komitesi Başkanı Pak Jong Chon ile Kim Jong-un’un kız kardeşi ve WPK Merkez Komitesi Başkan Yardımcısı Kim Yo Jong tarafından teslim alındı.

AİLECEK MUTLULAR

AİLECEK MUTLULAR

Putin’in jestinden mutluluk duyduklarını belirten Kim Yo Jong, hediyenin Kuzey Kore ve Rusya liderlerinin arasındaki özel kişisel ilişkilerin ve iyi niyetin açık bir göstergesi olduğunu söyledi. Kim Yo Jong ayrıca, Kim Jong-un’un teşekkürlerini Rus heyet aracılığıyla Putin’e iletti.

KARŞILIKLI ÜST DÜZEY TEMASLAR YAPILMIŞTI

KARŞILIKLI ÜST DÜZEY TEMASLAR YAPILMIŞTI

Kuzey Kore ile Rusya arasındaki ilişkiler son dönemde gerçekleştirilen karşılıklı üst düzey diplomatik ziyaretlerle birlikte yeni bir ivme kazanmıştı. Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ve beraberindeki heyet, 1950-1953 yılları arasında süren Kore Savaşı’nın sona erişinin kutlandığı "Zafer Günü" vesilesiyle geçtiğimiz Temmuz ayında Kuzey Kore’ye gitmişti.

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un tarafından kabul edilen Şoygu, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in gönderdiği el yazması mektubu Kim’e iletmişti. Kim ve Şoygu, milli savunma ve güvenlik alanındaki ikili meseleler, bölgesel ve uluslararası güvenlik konularında görüş alışverişinde bulunmuştu.

RUSYA’DA BİR ARAYA GELMİŞLERDİ

RUSYA’DA BİR ARAYA GELMİŞLERDİ

Eylül ayında ise Kim, Rusya’yı ziyaret ederek Putin ile ikili bir zirve gerçekleştirmişti. Stratejik iş birliğini geliştirme konusunda mutabık kalan liderlerin, Moskova’nın Pyongyang’a uydu ve nükleer denizaltı göndermesi karşılığında Kuzey Kore’nin de Rusya’ya top mermileri ve tanksavar füzeleri sağlama planını ele aldığı iddia edilmişti.

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Anahtar Kelimeler:
Vladimir Putin Kim Jong-un araba
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