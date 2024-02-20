Kim yeni hediyesiyle çok mutlu! Putin'den dostuna 'araba' kıyağı: 'Biz yaptık, sen bin'

RUSYA'DA ÜRETİLDİ, KİM'İN OLDU

Putin, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un’a "kişisel kullanımı" için Rusya’da üretilen bir araba hediye etti. Putin’in hediye ettiği araba, 18 Şubat Pazar günü Kore İşçi Partisi (WPK) Merkez Komitesi Başkanı Pak Jong Chon ile Kim Jong-un’un kız kardeşi ve WPK Merkez Komitesi Başkan Yardımcısı Kim Yo Jong tarafından teslim alındı.