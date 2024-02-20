Kim yeni hediyesiyle çok mutlu! Putin'den dostuna 'araba' kıyağı: 'Biz yaptık, sen bin'

Vladimir Putin'in en büyük rakibi olarak değerlendirilen muhalif lider Alexei Navalnıy'ın cezaevindeki ölümüyle çalkalanan Rusya'dan Pyongyang'a araba sürprizi iki ülke arasındaki sıcak ilişkileri pekiştirdi. Putin'in Kuzey Kore lideri Kim Jong-'un'a hediyesini resmi Kuzey Kore basını aktardı.
Putin, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un’a "kişisel kullanımı" için Rusya’da üretilen bir araba hediye etti. Putin’in hediye ettiği araba, 18 Şubat Pazar günü Kore İşçi Partisi (WPK) Merkez Komitesi Başkanı Pak Jong Chon ile Kim Jong-un’un kız kardeşi ve WPK Merkez Komitesi Başkan Yardımcısı Kim Yo Jong tarafından teslim alındı.
Putin’in jestinden mutluluk duyduklarını belirten Kim Yo Jong, hediyenin Kuzey Kore ve Rusya liderlerinin arasındaki özel kişisel ilişkilerin ve iyi niyetin açık bir göstergesi olduğunu söyledi. Kim Yo Jong ayrıca, Kim Jong-un’un teşekkürlerini Rus heyet aracılığıyla Putin’e iletti.
Kuzey Kore ile Rusya arasındaki ilişkiler son dönemde gerçekleştirilen karşılıklı üst düzey diplomatik ziyaretlerle birlikte yeni bir ivme kazanmıştı. Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ve beraberindeki heyet, 1950-1953 yılları arasında süren Kore Savaşı’nın sona erişinin kutlandığı "Zafer Günü" vesilesiyle geçtiğimiz Temmuz ayında Kuzey Kore’ye gitmişti.
Kuzey Kore lideri Kim Jong-un tarafından kabul edilen Şoygu, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in gönderdiği el yazması mektubu Kim’e iletmişti. Kim ve Şoygu, milli savunma ve güvenlik alanındaki ikili meseleler, bölgesel ve uluslararası güvenlik konularında görüş alışverişinde bulunmuştu.
Eylül ayında ise Kim, Rusya’yı ziyaret ederek Putin ile ikili bir zirve gerçekleştirmişti. Stratejik iş birliğini geliştirme konusunda mutabık kalan liderlerin, Moskova’nın Pyongyang’a uydu ve nükleer denizaltı göndermesi karşılığında Kuzey Kore’nin de Rusya’ya top mermileri ve tanksavar füzeleri sağlama planını ele aldığı iddia edilmişti.