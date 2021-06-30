Kimliğini yenilemeyenler dikkat! Ülkeden çıkışlar sonlandırılıyor

2017 yılında alınan karar ile beraber yeni kimlik kartlarına geçiş zorunluluğu getirdi. Kimlik kartlarının değişim süresi ise 2023 yılı olarak açıklandı. Bu tarihten sonra hala eski kimlik kullanan vatandaşların kimlikleri geçerli olmayacak ve alınan yeni kimlik kartları 10 yıl süre ile geçerli olacak. Ancak günümüzde halen eski kimlik kartlarını kullanan vatandaşlar bulunuyor. Kimlik kartlarını yenilemeyen kişiler için ise önemli bir uyarı geldi. KKTC’ye eski kimlik ile uçuşlar, 30 Haziran tarihi itibariyle sonlandırılıyor.

İGA açıkladı! Eski tip kimlik kabul edilmeyecek

2017 yılında ortaya çıkarılan ve son başvuru tarihi olarak 2023 yılı işaret edilen yeni kimlik kartları ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı. 2017 yılında başlayan uygulama ile beraber, tüm TC vatandaşları polikarbon metaryelden oluşan ve çipli yeni kimlik kartlarına geçiş yapmak zorunda kaldı.

Eski tip kimlik kartına göre daha küçük boyutta ve daha az bilgi içeren yeni kimlik kartları 10 yıl süre ile geçerli olacak. Ancak ülkemizde halen eski tip kimlik kartlarını kullanan pek çok vatandaş bulunuyor. Bu vatandaşlar için ise İstanbul Havalimanı İşletmecisi İGA’dan önemli bir açıklama geldi.

İGA’dan yapılan açıklamada "KKTC'ye nüfus cüzdanları ile seyahat yapacak misafirlerimizin dikkatine. 30 Haziran 2021 tarihi itibarıyla KKTC'ye gidecek Türk vatandaşlarının eski tip nüfus cüzdanları ile ülkemizden çıkış işlemleri sonlandırılacaktır. Yeni tip kimlik kartıyla çıkılması zorunludur" denildi.

Buna göre, kimliğini yenilemeyenler 30 Haziran tarihi itibariyle KKTC’ye uçuşlarını gerçekleştiremeyecek.