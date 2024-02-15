Kış ayları için 7 altın öneri! Satın almak yerine evde yapılabiliyor... 1 litre ılık suya ekleyin

Yüz kemiklerinin içerisindeki boşlukların iltihapla dolması sonucu ortaya çıkan sinüzit, burun tıkanıklığı, sarı-yeşil renkte burun akıntısı, geniz akıntısı, baş ve yüzde zonklama, yüzde dolgunluk hissi, seste çatallaşma ve koku almada güçlük şeklinde kendini belli ediyor. Hastalık tam ve doğru tedavi edilmediğinde kronik farenjit, göz çevresinde enfeksiyonlar hatta körlük, menenjit ve beyin apsesi gibi ciddi sorunlara bile kapı aralayabiliyor.
Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Dr. Murat Arslanhan, kış aylarında sinüzitten korunma yolları hakkında şu 7 öneride bulundu:
Grip ve nezle gibi üst solunum yolu hastalıklarının görülme sıklığı kışın oldukça artar ve bu enfeksiyonlar sinüzit için uygun zemini hazırlar. Bundan dolayı grip ve nezle olan kişilerle yakın temastan kaçının ve sık-sık el yıkayarak kişisel hijyen kurallarına dikkat edin.
Kirli hava sinüzit için tetikleyici bir rol oynar. Bunun nedeni ise kirli hava partiküllerinin bireyin hava yollarında iltihaba neden olarak hastalığı alevlendirmesidir. Bu nedenle hava kirliliğinin yoğun olduğu saatlerde dışarda bulunmamaya çalışın, dışarıda bulunmanız gerekiyorsa da maske takın.
Kış aylarında havasız ve kalabalık mekanlarda zaman geçirmek, enfeksiyon riskini oldukça yükselten bir nedendir. Bu yüzden bulunduğunuz kapalı alanların her yarım saatte bir 10 dakika kadar havalanmasını sağlayın ve sık-sık dışarıya çıkarak temiz hava almaya özen gösterin.
Sıcak ortamlarda hava kurur ve bu durum burnun içerisindeki mukozanın bağışıklık düzeyini düşürerek burnu üst solunum yolu enfeksiyonlarına karşı savunmasız yapar. Bu nedenle sıcak ortamlarda kalorifer peteklerinin üzerine bir kap su koyarak ortamı nemlendirin. Eğer ısınmak için klima kullanıyorsanız buhar makinesi kullanmayı deneyin.