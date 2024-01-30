'Kişi başı 8 bin dolar!' Sosyal medyadan apaçık yayın yapıyorlar, grupta 14 bin katılımcı var: Tecavüz, kaçakçılık...

İran vatandaşı Omar S.D.'ye ait olduğu iddia edilen bir instagram hesabından paylaşılan birçok görüntüde ise gemi içinde yolculuk yapan ve düzensiz bir şekilde kamara ve güvertede oturan çok sayıda kişinin olduğu, bu kişilerin hesabın sahibi olan kişiye teşekkür ettiği; bir videoda ise Farsça konuşan bir kadının tarih ve hesap sahibi kişinin adını vererek "İtalya sularına girdik' ifadelerini kullandığı görüldü. Aynı Instagram hesabına eklenilen link vasıtasıyla ulaşılabilen mesajlaşma uygulaması Telegram'da bulunan açık grupta ise göçmenlerin sorularına verilen yanıtlar görülüyor. Grupta, yasal, yasadışı göçmenlik, iltica şartları ve yöntemlerin detaylarının tartışılması da dikkat çekiyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na M.S. tarafından yapılan suç duyurusu üzerine başlatılan soruşturma ise sürüyor.