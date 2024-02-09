Kışın artan bu salgına dikkat! Belirtiler bir anda başlıyor... 'Görme kaybına neden olabiliyor' diyerek uyardı

"GÖRME KAYBINA KADAR GÖTÜREBİLİR"

Op. Dr. Tuncer Güney, adenoviral konjonktivitin kişiden kişiye farklı seyrettiğine dikkati çekerek, şu bilgileri verdi:

"Hastalığın hızla yayılmasının nedeninin altında virüsün bulaştığı yüzeylerde haftalarca kalabilmesi sebebiyle bulaş ihtimalinin yüksek olması, damlacık yoluyla havadan bulaşabilmesi ve virüse yakalanan kişinin belirti vermeden önce virüsü yaymaya başlamasıdır. Her hastalık gibi adenoviral konjonktivit de kişiden kişiye farklı şiddette ve sürelerde seyreder. Çoğunlukla 1 ila 2 haftada hastalık belirtileri sorunsuz iyileşiyor ama bir grup hastada kornea tutulumuyla tablo ağırlaşarak 1 ila 3 ay kadar sürebiliyor ve görme kayıplarına neden olabiliyor. Diğer viral konjonktivitler daha hafif ve daha kısa süreli seyredebiliyor.

