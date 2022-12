Kışın doktor yüzü görmek istemeyenlerin tercihi olacak: Gribe karşı vücudu çelik gibi yapıyor! Bir avucu şifa dağıtıyor

Daha çok Avrupa ve Asya’nın kuzeyinde yetişen siyah frenk üzümünün yapraklarında bulunan bileşenler terapi tedavilerinde etkili maddeler içeriyor. Antioksidan, antiviral ve antibakteriyel etkileri bulunan siyah frenk üzümünün suyundaki bileşenler kardiyovasküler rahatsızlıkların en aza indirilmesi ve sağlığı destekleyici özellikleriyle ön plana çıkıyor. 100 gramlık siyah frenk üzümü günlük C vitamini ihtiyacının 3 kat fazlasını içeriyor. Serbest radikallerden vücudun temizlenmesi için tavsiye edilen meyveler arasında bulunan siyah frenk üzümü bağırsaklardaki sağlıklı bakteri düzeyini artırarak sindirim sisteminin sağlıklı olarak çalışmasını destekliyor.

Kış hastalıkları bu sene oldukça artmış durumda ilerliyor. Okulda, iş yerinde, toplu taşımada kolayca bulaşan bu hastalıklardan korunmak için bağışıklık sistemini güçlü tutmak gerekiyor. Bağışıklık sistemini güçlendirecek bazı gıdalar bulunuyor. Sadece 100 gramı bile günlük c vitamini ihtiyacının 3 kat fazlasını sağlayabilen frenk üzümü vücudu hastalıklara karşı çelik gibi kuvvetlendiriyor. Üstelik frenk üzümünün faydalarını bunlarla sınırlı kalmıyor.

C VİTAMİNİ İÇEREN BESİNLERİ TÜKETİN

C vitamini formunda değil, besinlerden alınmalıdır. Zira C vitamini besinlerden alındığında bu gıdalardaki fotokimyasal maddelerden de yararlanılır. C vitamini; yeşilbiber, maydanoz, tere, roka, karnabahar, ıspanak, kivi, portakal, limon, mandalina, domates, greyfurt, nar, kuşburnu gibi besinlerde bol miktarda bulunmaktadır.