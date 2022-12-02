Kışın doktor yüzü görmek istemeyenlerin tercihi olacak: Gribe karşı vücudu çelik gibi yapıyor! Bir avucu şifa dağıtıyor

Kış hastalıkları bu sene oldukça artmış durumda ilerliyor. Okulda, iş yerinde, toplu taşımada kolayca bulaşan bu hastalıklardan korunmak için bağışıklık sistemini güçlü tutmak gerekiyor. Bağışıklık sistemini güçlendirecek bazı gıdalar bulunuyor. Sadece 100 gramı bile günlük c vitamini ihtiyacının 3 kat fazlasını sağlayabilen frenk üzümü vücudu hastalıklara karşı çelik gibi kuvvetlendiriyor. Üstelik frenk üzümünün faydalarını bunlarla sınırlı kalmıyor.
FRENK ÜZÜMÜNÜN FAYDALARI
- Yüksek miktarda B ve C vitamini içerir ve bağışıklığı kuvvetlendirir.
- Zengin bir mineral deposu olan frenk üzümü fosfor, manganez, demir, bakır ve potasyum kaynağıdır.
- Lifli yapısıyla sindirim sistemini rahatlatır, bağırsakları çalıştırarak kabızlığı önler.
- Kan şekerinin dengede tutulmasını sağlar.
- Terleyerek zararlı maddelerin vücuttan atılmasına yardımcı olur ve ateşi düşürür.
- Karın ve karaciğer bölgelerinde oluşabilen kramp, ağrı ve huzursuzlukların azalmasına yardımcı olur.
- Böbreklerin çalışmasını destekleyerek idrar yolu enfeksiyonu ve böbrek taşı gibi sorunların oluşumunu önler.
- Sindirim sistemini rahatlatır, hazımsızlığa bağlı gelişen gaz ve ağrı gibi şikayetleri önler.
- Cildin nemlenmesini sağlar ve yaşlanma etkilerini geciktirir.
- Frenk üzümü fidanı yapraklarından yapılan çay romatizma ve gut gibi rahatsızlıklar iyi gelir.
SİYAH FRENK ÜZÜMÜ DE ŞİFA DAĞITIYOR
Daha çok Avrupa ve Asya’nın kuzeyinde yetişen siyah frenk üzümünün yapraklarında bulunan bileşenler terapi tedavilerinde etkili maddeler içeriyor. Antioksidan, antiviral ve antibakteriyel etkileri bulunan siyah frenk üzümünün suyundaki bileşenler kardiyovasküler rahatsızlıkların en aza indirilmesi ve sağlığı destekleyici özellikleriyle ön plana çıkıyor. 100 gramlık siyah frenk üzümü günlük C vitamini ihtiyacının 3 kat fazlasını içeriyor. Serbest radikallerden vücudun temizlenmesi için tavsiye edilen meyveler arasında bulunan siyah frenk üzümü bağırsaklardaki sağlıklı bakteri düzeyini artırarak sindirim sisteminin sağlıklı olarak çalışmasını destekliyor.
GRİPTEN KURTULMAK İÇİN YAPILACAKLAR
AYAKLARINIZI LİMONLA OVUN
Topuk ve ayakların emilimi yüksek olduğu için ayak ve topuklarımıza sürdüğümüz maddeler hızlı bir şekilde bedenimize yayılır. Limonu topuk ve ayak üzerine masaj yaparak 10 dakika uygularsanız grip enfeksiyonunu hızlıca atmış olursunuz.
C VİTAMİNİ İÇEREN BESİNLERİ TÜKETİN
C vitamini formunda değil, besinlerden alınmalıdır. Zira C vitamini besinlerden alındığında bu gıdalardaki fotokimyasal maddelerden de yararlanılır. C vitamini; yeşilbiber, maydanoz, tere, roka, karnabahar, ıspanak, kivi, portakal, limon, mandalina, domates, greyfurt, nar, kuşburnu gibi besinlerde bol miktarda bulunmaktadır.
BOL SU İÇİN
Gribe yakalanan kişilerin bu virüs için bol su içmesi gerekmektedir. Gün içerisinde içeceğiniz 3 litreye yakın su çok daha hızlı iyileşmenizi sağlayacaktır.
LİMON SUYU, TUZ VE KARABİBER KARIŞIMI YAPIN
1 çorba kaşığı Limon suyu, tuz ve karabiberi karıştırın ve içiniz. Bu karışım içimizdeki tüm gribal enfeksiyonları etkisiz hale getirecektir.
MANTAR YİYİN
Mantarların griple savaşmanın ve hatta önlemenin yanı sıra çok daha fazla faydası bulunuyor. Kalorileri ve sodyumları düşük olan mantarlar, ayrıca çok fazla kolesterol içermiyor. Birçok çeşitle lezzetlendirebileceğiniz mantarın çorbasını, yemeğini, fırınlanmış halini, salatasını, böreğini ve çok çeşitli hallerini tüketerek gribe karşı güçlenebilirsiniz.