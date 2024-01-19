Balla karıştırınca etkisi kat kat artıyor! Virüslerle savaşıyor... Her eve girmeye başladı, yok satıyor

Kışın soğuğu, virüsler derken hemen hemen herkes hasta. Hastaneler hastalık şikayetleriyle dolup taşarken çok sayıda vatandaş da hem hastalıklardan hem de soğuktan korunmak için bitki çaylarına başvuruyor. Klinik Diyetisyen Duygu Özbay, günümüzde çayların bir kısmının hoş lezzetleri nedeniyle içilirken bir kısmının da sağlık için tüketildiğini kaydetti. Özbay, özellikle kış aylarında görülme sıklığı artan grip (influenza), soğuk algınlığı, bademcik iltihabı gibi hastalıklardan korunabilmek için doğanın sunduğu kaynaklardan faydalanmanın önemli olduğunu kaydederek, “Günümüzde sağlık üzerindeki olumlu etkileri bilinen bitki çaylarının zengin içerikleri sayesinde hastalıklara karşı doğal bir koruma sağlıyor” dedi.
Klinik Diyetisyen Özbay, şifa dağıtıcı özelliği bilinen 10 bitki çayını ve faydalarını şöyle sıraladı:
Kokusu biraz tatsız gibi olsa da rezene çayının çokça faydasının olduğu biliniyor. İçeriğindeki A ve B kompleksi, C ve D vitaminleriyle antioksidanlar açısından zengin olan rezene çayı kış aylarında sık yakalanılan soğuk algınlığının belirtilerini bastırıyor ve vücuttaki bakterilere karşı savaşıyor. Ayrıca bağışıklık sistemini destekleyerek vücudun hızlı bir şekilde toparlanmasına katkı sunuyor.
Kokusu ve görünümü ile çam ağacını andıran ve et yemeklerine lezzet katması için de kullanılan biberiye, sıcak ya da soğuk tüketilebilen çayı sayesinde sayısız fayda sunuyor. İçerisinde barındırdığı vitaminler yardımıyla bağışıklığı güçlendirip metabolizmanın hastalıklara karşı mücadele etmesine yardımcı olan rezene, antioksidan yoğunluğu sayesinde vücutta bulunan toksinlerin atılmasını da sağlıyor.
Yapılan araştırmalar, papatyagiller familyasına ait ekinezyanın bağışıklık sistemini güçlendirirken, grip virüsü gibi ortak patojenlere karşı koruyucu etkisi olduğunu da gösteriyor. Ekinezya çayı, grip ve nezleden kaynaklanan ağrıları hafifletiyor. İçeriğinde bulunan vitamin, mineral ve antioksidanlar sayesinde ise üst solunum yollarının yanı sıra migren ve anksiyete gibi sorunların gelişmesine de karşı koyuyor.
Kökeni ve tüketimi çok eskilere dayanan adaçayının özleri bağışıklık sistemini güçlendirici polifenoller içeriyor. Uçucu bileşenleri sayesinde grip ve soğuk algınlığının yol açtığı boğaz ve ağızdaki iltihaplanmanın yanı sıra enfeksiyonu önlemeye yardım ediyor. Ayrıca içeriğinde bulunan bol miktarda antioksidan bileşenlerin alzheimera karşı koruyucu etki gösterdiği de biliniyor.