Balla karıştırınca etkisi kat kat artıyor! Virüslerle savaşıyor... Her eve girmeye başladı, yok satıyor

Kışın soğuğu, virüsler derken hemen hemen herkes hasta. Hastaneler hastalık şikayetleriyle dolup taşarken çok sayıda vatandaş da hem hastalıklardan hem de soğuktan korunmak için bitki çaylarına başvuruyor. Klinik Diyetisyen Duygu Özbay, günümüzde çayların bir kısmının hoş lezzetleri nedeniyle içilirken bir kısmının da sağlık için tüketildiğini kaydetti. Özbay, özellikle kış aylarında görülme sıklığı artan grip (influenza), soğuk algınlığı, bademcik iltihabı gibi hastalıklardan korunabilmek için doğanın sunduğu kaynaklardan faydalanmanın önemli olduğunu kaydederek, “Günümüzde sağlık üzerindeki olumlu etkileri bilinen bitki çaylarının zengin içerikleri sayesinde hastalıklara karşı doğal bir koruma sağlıyor” dedi.