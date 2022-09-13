Kıskanç eş dehşeti! Komşuları korkunç halde bulmuştu, yakınları kahroldu: 'Bizim de mi başımıza gelecekti'

Ezgi Deler'in ölümü yakınlarını kahretti. Rasil S. dini nikahlı eşini feci şekilde darp ettikten sonra evden çıkıp giderken Deler, hastanede yaşamını yitirdi. Deler'in cenaze töreninde yürek yakan anlar yaşandı. Yenge Fazilet Ataş, "Yeter artık" diyerek isyan ederken "O adamın içeride olmasını kabul etmiyoruz, bize versinler onu" şeklinde konuştu.