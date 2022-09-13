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  4. Kıskanç eş dehşeti! Komşuları korkunç halde bulmuştu, yakınları kahroldu: 'Bizim de mi başımıza gelecekti'

Kıskanç eş dehşeti! Komşuları korkunç halde bulmuştu, yakınları kahroldu: 'Bizim de mi başımıza gelecekti'

13.09.2022 11:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ezgi Deler, Adana'nın Ceyhan ilçesinde yürek yakan bir biçimde yaşamını yitirdi. 25 yaşındaki kadının dini nikahlı eşi Rasil S., komşusunu kıskandığı için Deler'i ağır şekilde darp etti. Komşuları Deler'i sabah eve girdiklerinde korkunç halde buldu, Deler kurtarılamadı. Deler gözyaşları içinde toprağa verilirken yakınları "Biz televizyonlardan izliyorduk, bize hayal geliyordu. Bizim de mi başımıza gelecekti" diyerek isyan etti.

Ezgi Deler'in ölümü yakınlarını kahretti. Rasil S. dini nikahlı eşini feci şekilde darp ettikten sonra evden çıkıp giderken Deler, hastanede yaşamını yitirdi. Deler'in cenaze töreninde yürek yakan anlar yaşandı. Yenge Fazilet Ataş, "Yeter artık" diyerek isyan ederken "O adamın içeride olmasını kabul etmiyoruz, bize versinler onu" şeklinde konuştu.

YAKINLARI KAHROLDU! "YETER ARTIK"

Olay, dün akşam saatlerinde Muradiye Mahallesi’nde meydana geldi.

KISKANÇLIK DEHŞETİ

KISKANÇLIK DEHŞETİ
Rasil S., dini nikahlı eşi Ezgi Deler’i (25) alt kattaki komşusundan kıskandığı için ağır şekilde darp etti. Rasil S. olayın ardından evden çıkıp gitti.
Sabah eve giren komşular genç kadını ağır şekilde darp edilmiş biçimde buldu. Komşuların ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerince Ceyhan Devlet Hastanesine kaldırılan genç kadın hayatını kaybetti.
Adana Adli Tıp Kurumunda otopsi yapılan genç kadının cenazesi Ceyhan ilçesindeki baba ocağına getirildi. Genç kadının cenazesi helallik alınmasının ardından Yeni Asri Mezarlığı’na götürüldü.
Anne Gülnaz Deler, ağıtlar yakarken genç kadının kardeşleri ağlayarak birbirlerine sarıldı. Ezgi Deler’in yengesi Fazilet Ataş da şöyle konuştu:
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Anahtar Kelimeler:
cinayet darp kıskançlık
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