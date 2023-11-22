Kıyıya vuran 'müsilaj savaşçısı' pinalar endişe yarattı! Uzmanından uyarı geldi

Türkiye'nin birçok yerinde etkili olan, Marmara Bölgesi'nde de hafta sonu kuvvetini artıran fırtına, bazı deniz canlılarını da olumsuz etkiledi.



'MÜSİLAJ SAVAŞÇISI' PİNALAR, FIRTINA SONRASI KIYIYA VURDU

Marmara Denizi'ni müsilajdan kurtarmak üzere Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi'nce yürütülen 'Marmara'nın Umudu Pina' projesine konu olan ve 1 saatte 6 litre deniz suyunu süzerek, müsilajla mücadelede ilk sırada yer alan pinalar, Balıkesir'in Erdek ilçesi oteller bölgesi ile Düzler Sahili'nde toplu halde kıyıya vurdu.

Denizde doğal filtre görevi gören pinaların kıyıya vurması, endişe yarattı.

'FIRTINA DENİZ İÇİN NİMET' Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Dekanı Prof Dr. Mustafa Sarı, fırtınanın deniz canlıları için önemine dikkat çekerek, "18-19 Kasım'da bir fırtına yaşandı. Hem bölgemizde hem ülkemizin başka yerlerinde. Ciddi can ve mal kayıpları ortaya çıktı. Fırtına esnasında doğal olarak denizde dalgalar yükselir. Fırtına demek, deniz için nimet demek. Denizin yüzündeki sularla, yüzeydeki sularla, dipteki sular karışıyor. O karışım denizin zenginleşmesine, dipte, ışıksız bölgedeki besinlerin yüzeye çıkmasına neden oluyor. Onun için bundan, denizdeki bu karışımdan her zaman memnunuz" dedi.

'ÇAYIRLARI SÖKTÜK, PİNALAR TUTUNAMADI' Ancak deniz dibindeki pinaların, deniz çayırlarına tutunarak yaşadığını, çayırların yok edilmesinden dolayı kıyıya vurduklarını söyleyen Prof. Dr. Sarı, "Fırtına olduğu zaman, dalgalar yükseldiğinde, kıyısal bölgede, sığ bölgede, daha önceden ölmüş olan pinalar veya halen canlı ama deniz çayırı gibi alanların korumasından mahrum kalmış olan pinaları sökerek kıyıya doğru atıyor. Şu anda, fırtına esnasında karşılaştığımız durum da bununla ilgili. Pinaların kıyıya vurduğu bölge, aslında deniz çayırlarının çokça bulunduğu bir bölge. Ama niye hep pinalar kıyıya vurdu? Çünkü misafirlerin ayağına yosun değecek diye çayırları söktük. Çayırları sökünce, dalganın şiddetini azaltacak bir yastık görevi gören deniz çayırları, ortadan kalktı. Pina ne yapsın? Pina, o şiddetli dalgaya karşı nasıl tutunsun" diye konuştu.