HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Kıyıya vuran 'müsilaj savaşçısı' pinalar endişe yarattı! Uzmanından uyarı geldi

Kıyıya vuran 'müsilaj savaşçısı' pinalar endişe yarattı! Uzmanından uyarı geldi

22.11.2023 12:21 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

1 saatte 6 litre deniz suyunu süzdüğü için müsilajla mücadelede etkin rol oynayan pinalar, fırtına sonrası Balıkesir'de kıyılara vurdu. Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi'nden Prof. Dr. Mustafa Sarı, "Niye hep pinalar kıyıya vurdu? Çünkü misafirlerin ayağına yosun değecek diye çayırları söktük. Çayırları sökünce, dalganın şiddetini azaltacak bir yastık görevi gören deniz çayırları, ortadan kalktı. Pina ne yapsın? Pina, o şiddetli dalgaya karşı nasıl tutunsun" dedi.

Türkiye'nin birçok yerinde etkili olan, Marmara Bölgesi'nde de hafta sonu kuvvetini artıran fırtına, bazı deniz canlılarını da olumsuz etkiledi.

Günün önemli manşetleri

'MÜSİLAJ SAVAŞÇISI' PİNALAR, FIRTINA SONRASI KIYIYA VURDU

Marmara Denizi'ni müsilajdan kurtarmak üzere Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi'nce yürütülen 'Marmara'nın Umudu Pina' projesine konu olan ve 1 saatte 6 litre deniz suyunu süzerek, müsilajla mücadelede ilk sırada yer alan pinalar, Balıkesir'in Erdek ilçesi oteller bölgesi ile Düzler Sahili'nde toplu halde kıyıya vurdu.
Denizde doğal filtre görevi gören pinaların kıyıya vurması, endişe yarattı.

'FIRTINA DENİZ İÇİN NİMET'

'FIRTINA DENİZ İÇİN NİMET'
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Dekanı Prof Dr. Mustafa Sarı, fırtınanın deniz canlıları için önemine dikkat çekerek, "18-19 Kasım'da bir fırtına yaşandı. Hem bölgemizde hem ülkemizin başka yerlerinde. Ciddi can ve mal kayıpları ortaya çıktı. Fırtına esnasında doğal olarak denizde dalgalar yükselir. Fırtına demek, deniz için nimet demek. Denizin yüzündeki sularla, yüzeydeki sularla, dipteki sular karışıyor. O karışım denizin zenginleşmesine, dipte, ışıksız bölgedeki besinlerin yüzeye çıkmasına neden oluyor. Onun için bundan, denizdeki bu karışımdan her zaman memnunuz" dedi.

'ÇAYIRLARI SÖKTÜK, PİNALAR TUTUNAMADI'

'ÇAYIRLARI SÖKTÜK, PİNALAR TUTUNAMADI'
Ancak deniz dibindeki pinaların, deniz çayırlarına tutunarak yaşadığını, çayırların yok edilmesinden dolayı kıyıya vurduklarını söyleyen Prof. Dr. Sarı, "Fırtına olduğu zaman, dalgalar yükseldiğinde, kıyısal bölgede, sığ bölgede, daha önceden ölmüş olan pinalar veya halen canlı ama deniz çayırı gibi alanların korumasından mahrum kalmış olan pinaları sökerek kıyıya doğru atıyor. Şu anda, fırtına esnasında karşılaştığımız durum da bununla ilgili. Pinaların kıyıya vurduğu bölge, aslında deniz çayırlarının çokça bulunduğu bir bölge. Ama niye hep pinalar kıyıya vurdu? Çünkü misafirlerin ayağına yosun değecek diye çayırları söktük. Çayırları sökünce, dalganın şiddetini azaltacak bir yastık görevi gören deniz çayırları, ortadan kalktı. Pina ne yapsın? Pina, o şiddetli dalgaya karşı nasıl tutunsun" diye konuştu.

'DENİZ ÇAYIRLARINI KORUYALIM'

'DENİZ ÇAYIRLARINI KORUYALIM'
Akdeniz'de endemik bir tür olan, Cebelitarık Boğazı ile İstanbul Boğazı arasında yaşayan pinaların, ömür sürelerinin 50 yıl olduğunu belirten Prof. Dr. Sarı, 120 santim boya kadar ulaştığını söyledi.
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Balıkesir Müsilaj pina
En Çok Okunan Haberler
Erzurum’da dikkat çeken hazırlık! 1000 mezar kazıldı…

Erzurum’da dikkat çeken hazırlık! 1000 mezar kazıldı…

Diyarbakır'da vahşet! Telefondan çıkan görüntüler kan dondurdu

Diyarbakır'da vahşet! Telefondan çıkan görüntüler kan dondurdu

Akşener, Erdoğan'a seslendi! AK Parti'ye 'seçim' çağrısı

Akşener, Erdoğan'a seslendi! AK Parti'ye 'seçim' çağrısı

''Sanki sahada çay içiyorum, kahve içiyorum''

''Sanki sahada çay içiyorum, kahve içiyorum''

Ülkeye döviz getirecek hamle! Mehmet Şimşek açıkladı: Yeni düzenlemede tek şart...

Ülkeye döviz getirecek hamle! Mehmet Şimşek açıkladı: Yeni düzenlemede tek şart...

'Atatürk' detayı tepki çekti!

'Atatürk' detayı tepki çekti!

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Öğretmenden sürpriz! Sınav notlarına caps ekledi

Öğretmenden sürpriz! Sınav notlarına caps ekledi

Yemek pişirmede devrim yaratan teknoloji! En iyi airfryerlar indirimde

Yemek pişirmede devrim yaratan teknoloji! En iyi airfryerlar indirimde

Öğrencisiyle yaşadığı ilişki maille polise ihbar edildi

Öğrencisiyle yaşadığı ilişki maille polise ihbar edildi

Çıplaklar kampında 14 yaşındaki çocuk cinsel saldırıya uğradı

Çıplaklar kampında 14 yaşındaki çocuk cinsel saldırıya uğradı

Konforlu, işlevsel, su geçirmez! Columbia montlar indirimde

Konforlu, işlevsel, su geçirmez! Columbia montlar indirimde

En Çok Aranan Haberler

WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.