Kızıyla okuduğu üniversiteden birincilikle mezun oldu!

2020-2021 eğitim öğretim yılı mezuniyet töreninde; uzun yıllar avukatlık yapıp emekli olan Rüyam Aşkım Ağaoğlu, deniz ve tekne tutkusuyla okumaya başladığı Marina ve Yat İşletmeciliği Programını bitirirken, kızı Dide Irmak da Hukuk Fakültesinden mezun olarak annesiyle meslektaş oldu. Mezuniyet törenine birlikte katılan anne kız, üniversitede birlikte geçirdikleri iki yılı ve gelecek hedeflerini anlattı.

ANNE, OKULU BİRİNCİLİKLE BİTİRDİ

Üçüncü üniversitesini birincilikle bitiren Rüyam Aşkım Ağaoğlu, “Bir yıl İstanbul Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümünde okuyup sonrasında başladığım Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden 1993’te mezun oldum. Öğrenciyken TBMM Hukuk Müşavirliğinde çalıştım, bir süre serbest avukatlık yapıp sonrasında devlet memuru olarak belediye avukatlığı yaptım. Memuriyetten istifa edip serbest avukatlık ve ardından şirket avukatlığı ile meslek hayatımı sürdürüp emekli oldum. Okumak ve öğrenmek ilgi alanlarım; yüzmek, bisiklet ve deniz ile tekne de hobilerim. Tarih merakım nedeniyle açık öğretimde tarih bölümünü bitirdim. Tarih okumasını devamlı yapan biriydim ama bölümünü okumak bana tek başıma yapamadığım kolaylıkla öğrenmeyi sağladı. Emeklilik projesi olarak tekne alıp kullanmayı öğrenince denizciliği öğrenmek için de akademik eğitimin faydalı olacağını bildiğimden okul arayışına girdim. Kızımın okuduğu üniversiteye, kızımdan dolayı sempatim vardı. İlgili bölümlerin derslerini inceledim, Marina ve Yat İşletmeciliği Programının amacıma uyduğunu gördüm ve 2018 yılında tekrar eğitime başladım” dedi.

DENİZ TUTKUSU İLE EĞİTİM AŞKI BİRLEŞTİ

Ağaoğlu, “Deniz benim için her zaman mutluluk ve sevinçle eş anlamlıydı. Annem de deniz tutkunudur. Çocukluğumda arkadaşlarıma denizi ve bir gün teknemin olacağını anlatırdım. Çalışma hayatına noktayı koyunca yıllardır sırasını bekleyen bu hayalimi hayata geçirdim. 2016 yılında ne yazık ki kızımı kaybettim, o süreçte teknem ve deniz benim için sinerji oluşturdu. Bu üniversitede de gerek bölüm dersleri gerekse aldığım seçmeli derslerle denizcilik bilgim arttı. Aldığım denizcilik dersleri cesaretimi artırınca 2019 yazında İzmir’den Didim’e kadar tekneyle yaptığım macera dolu bir yolculuk yaşadım. Denizcilikle ilgili çok değerli bilgiler edindim. Genç sınıf arkadaşlarım bana ayrı bir enerji verdi. Sınıfta ders yapmak, tekrar öğrenci olmak hoş bir deneyimdi. Bütün bunların ötesinde kızım Dide ile aynı okulda okuduğum için kızımla daha çok zaman geçirme şansı elde ettim. Benim de aynı okula başlamamla birlikte beraber olduğumuz saatler arttı ve kaliteli zaman geçirme şansımız oldu. Bu benim için çok önemli bir kazanım” diye konuştu.