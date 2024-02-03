Kocaeli'de fabrika yangını! İstanbul'dan da ekip sevk edildi... Vali Yavuz'dan açıklama

VALİ YAVUZ'DAN AÇIKLAMA

Vali Seddar Yavuz, AA muhabirine, yangın ihbarı üzerine bütün ekiplerin olay yerine sevk edildiğini belirterek, "Yangınla ilgili herhangi bir yaralanma, etkilenme söz konusu değil. Bütün ekipler bölgede. Çevre açısından, Çevre Müdürlüğü ekipleri hepsi yönlendirildi." dedi.