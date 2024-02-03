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  4. Kocaeli'de fabrika yangını! İstanbul'dan da ekip sevk edildi... Vali Yavuz'dan açıklama

Kocaeli'de fabrika yangını! İstanbul'dan da ekip sevk edildi... Vali Yavuz'dan açıklama

03.02.2024 14:53 | Son Güncelleme:
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Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir fabrikada çıkan yangının ekiplerce söndürülmesine çalışılıyor. Vali Seddar Yavuz da yangına ilişkin açıklamada bulundu.

Kocaeli, Pelitli Mahallesi Sanayi Sokak'ta çeşitli kimyasal maddelerin üretimi yapılan fabrikada, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır
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KOCAELİ'DE BİR FABRİKADA YANGIN

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, AFAD, sağlık ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü görevlisi sevk edildi.

İtfaiye ekipleri, yangını söndürmek amacıyla çalışmalarını sürdürüyor.

Fabrikada, üretimde kullanılan bazı kimyasal maddeler de çalışanlarca buradan uzaklaştırıldı.

VALİ YAVUZ'DAN AÇIKLAMA

VALİ YAVUZ'DAN AÇIKLAMA

Vali Seddar Yavuz, AA muhabirine, yangın ihbarı üzerine bütün ekiplerin olay yerine sevk edildiğini belirterek, "Yangınla ilgili herhangi bir yaralanma, etkilenme söz konusu değil. Bütün ekipler bölgede. Çevre açısından, Çevre Müdürlüğü ekipleri hepsi yönlendirildi." dedi. 

İSTANBUL'DAN DA EKİP SEVK EDİLDİ

İSTANBUL'DAN DA EKİP SEVK EDİLDİ

Dumanların kısa sürede büyüdüğü yangında aynı zamanda, söndürme çalışmalarına destek için İstanbul’dan da ekip sevk edildiği öğrenildi. Zaman zaman alevlerin yükseldiği fabrikada ekiplerin çalışmaları devam ediyor. (İHA/AA)

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Anahtar Kelimeler:
yangın Kocaeli fabrika
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