Koçbaşlarıyla eve girildi! Görüntüler ortaya çıktı, İstanbul'da kilise saldırganları böyle yakalandı

Sarıyer'de bulunan Santa Maria Kilisesi'ne dün saat 11.40 sıralarında pazar ayini sırasında maskeli iki kişi tarafından silahlı saldırı yapıldı. Saldırıda 52 yaşındaki Tuncer Murat Cihan hayatını kaybederken, silahlı saldırıyı gerçekleştiren şüpheliler yakalandı. Saldırıdan kısa süre sonra olayla bağlantısı olduğu tespit edilen kişilere ait çok sayıda adrese operasyon düzenlendi. Operasyonda 51 şüpheli gözaltına alındı.
Kilisedeki saldırganların saldırıdan önce Polonya plakalı otomobil ile hareket halindeyken kaydedilen görüntüleri ortaya çıkmıştı.
Show Haber'in haberine göre 2 saldırganın yakalandığı ana ait görüntüler ortaya çıktı. Sarıyer'de başlayan takip Başakşehir'de bulunan teröristlerin bulunduğu hücre evinde sonra erdi.
Polis takip sonucu teröristlerin bu eve girdiğini belirledi. Polisin kapıyı açma çağrılarına içerideki teröristler olumsuz yanıt verince koçbaşlarıyla eve girildi.
Bir-iki saat sonra eve gelen 2 kişi daha gözaltına alındı.
Apartmandaki vatadanşlar, "Hep çarşaflı kadın, yabancı. Farklı insanlar gelip gidiyordu", "Kadın hep değişiyordu, erkek hep aynıydı", "Farklı insanlar girip çıktığını öğrenince ev sahibini aradık, sağlam insanlar dedi ama..." açıklamalarını yaptılar.
İddiaya göre teröristler o evi 1 yıl önce kiraladı. Eve sürekli aile görünümünde kadınlar ve çocuklar geliyordu. Dikkat çekmemeye ve arpartmandakilerin farkındalığını azaltmaya çalışıyorlardı.