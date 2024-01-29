Koçbaşlarıyla eve girildi! Görüntüler ortaya çıktı, İstanbul'da kilise saldırganları böyle yakalandı

Sarıyer'de bulunan Santa Maria Kilisesi'ne dün saat 11.40 sıralarında pazar ayini sırasında maskeli iki kişi tarafından silahlı saldırı yapıldı. Saldırıda 52 yaşındaki Tuncer Murat Cihan hayatını kaybederken, silahlı saldırıyı gerçekleştiren şüpheliler yakalandı. Saldırıdan kısa süre sonra olayla bağlantısı olduğu tespit edilen kişilere ait çok sayıda adrese operasyon düzenlendi. Operasyonda 51 şüpheli gözaltına alındı.

GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKMIŞTI

Kilisedeki saldırganların saldırıdan önce Polonya plakalı otomobil ile hareket halindeyken kaydedilen görüntüleri ortaya çıkmıştı.



