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  4. Koçbaşlarıyla eve girildi! Görüntüler ortaya çıktı, İstanbul'da kilise saldırganları böyle yakalandı

Koçbaşlarıyla eve girildi! Görüntüler ortaya çıktı, İstanbul'da kilise saldırganları böyle yakalandı

Recep Demircan Recep Demircan Mynet Haber / İçerik Editörü
29.01.2024 19:32 | Son Güncelleme:
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İstanbul'da kiliseye düzenlenen silahlı saldırı sonrası iki saldırgan, Başakşehir'de yakalanmıştı. O anlara ait görüntüler ortaya çıktı. Koçbaşlarıyla eve girilirken teröristlerin dikkat çekmemek için aile görünümü verdiği öğrenildi.

Sarıyer'de bulunan Santa Maria Kilisesi'ne dün saat 11.40 sıralarında pazar ayini sırasında maskeli iki kişi tarafından silahlı saldırı yapıldı. Saldırıda 52 yaşındaki Tuncer Murat Cihan hayatını kaybederken, silahlı saldırıyı gerçekleştiren şüpheliler yakalandı. Saldırıdan kısa süre sonra olayla bağlantısı olduğu tespit edilen kişilere ait çok sayıda adrese operasyon düzenlendi. Operasyonda 51 şüpheli gözaltına alındı.

GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKMIŞTI

Kilisedeki saldırganların saldırıdan önce Polonya plakalı otomobil ile hareket halindeyken kaydedilen görüntüleri ortaya çıkmıştı.

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Keşfet

BAŞAKŞEHİR'DEKİ EVDE YAKALANDILAR

BAŞAKŞEHİR'DEKİ EVDE YAKALANDILAR

Show Haber'in haberine göre 2 saldırganın yakalandığı ana ait görüntüler ortaya çıktı.  Sarıyer'de başlayan takip Başakşehir'de bulunan teröristlerin bulunduğu hücre evinde sonra erdi.

KOÇBAŞLARIYLA EVE GİRİLDİ

KOÇBAŞLARIYLA EVE GİRİLDİ

Polis takip sonucu teröristlerin bu eve girdiğini belirledi. Polisin kapıyı açma çağrılarına içerideki teröristler olumsuz yanıt verince koçbaşlarıyla eve girildi.

Bir-iki saat sonra eve gelen 2 kişi daha gözaltına alındı.

"SAĞLAM İNSANLAR DEDİ AMA..."

"SAĞLAM İNSANLAR DEDİ AMA..."

Apartmandaki vatadanşlar, "Hep çarşaflı kadın, yabancı. Farklı insanlar gelip gidiyordu", "Kadın hep değişiyordu, erkek hep aynıydı", "Farklı insanlar girip çıktığını öğrenince ev sahibini aradık, sağlam insanlar dedi ama..." açıklamalarını yaptılar. 

DİKKAT ÇEKMEMEYE ÇALIŞIYORLARDI

DİKKAT ÇEKMEMEYE ÇALIŞIYORLARDI

İddiaya göre teröristler o evi 1 yıl önce kiraladı. Eve sürekli aile görünümünde kadınlar ve çocuklar geliyordu. Dikkat çekmemeye ve arpartmandakilerin farkındalığını azaltmaya çalışıyorlardı.

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Anahtar Kelimeler:
İstanbul Başakşehir silahlı saldırı kilise
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