Konya'daki katliam neden yapıldı? Konya'da kaç kişi, neden öldürüldü?

Konya'da bir eve düzenlenen silahlı saldırıda 7 vatandaş hayatını kaybederken, olay sonrası "Konya'daki katliam neden yapıldı?" sorusu merak edilmeye başlandı. Polis ekipleri incelemelere devam ederkern, Bakan Soylu elim olayın sebebi hakkında açıklamada bulundu. Peki Konya'daki katliam neden yapıldı?
Konya'daki katliam neden yapıldı?
Konya Merkez Meram ilçesi Hasanköy Mahallesi Enbiya Sokak'ta meydana gelen elim olay sosyal medyada gündem oldu. Konya'da gerçekleşen katliamın nedeni merak ediliyor.
Öncelikle bölgede bir evden silah sesleri geldiği ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine intikal eden polis ekipleri, çevrede çeşitli güvenlik önlemi aldı.
Sonrasında eve giren sağlık ekipleri 7 kişinin yaşamını yitirdiğini belirledi. Evdeki kişilerin silahla vurulduğu ve öldürüldüğü anlaşıldı. Olay sonrasında ateşe verildiği ifade edilen evdeki yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Olayın faillerinin yakalanması için polis ekipleri tarafından çalışma başlatıldı. Olay yerinde inceleme ve detaylı delil toplama işlemleri devam ediyor.
"İki aile arasında 11 yıllık husumet var"
Olayın sebebi ile ilgili Bakan Soylu, iki aile arasında 2010 yılından bu yana husumet bulunduğunu ifade etti. Soylu, "Yaklaşık 11 yıllık bir husumet. Arkadaşlarımızın çok kısa bir süre içinde yakalayabileceğini düşünüyoruz. Kadınlara silah çekilmiş. İnsanlara silah çekilmiş. Anlaşılan insanlıktan çıkmış bir davranış şekli. 4-5 ay önce de böyle bir tartışma söz konusu olmuş. Ama şunu ifade etmek istiyorum. Bu ülkenin birliğinin ortadan kalkmasına yönelik her saldırı, bilinmelidir ki bizim birliğimizi ve beraberliğimizi çok daha artıracaktır."
şeklinde konuştu. Bakan Soylu, olayın failleri hakkında "Tüm ekiplerimiz bu konuda seferber olmuş durumdadır. İnanıyorum çok kısa süreç içinde yakalanacak, adalete teslim edilecek cezasını alacaktır." ifadelerini kullandı.