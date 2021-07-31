Konya'daki katliam neden yapıldı? Konya'da kaç kişi, neden öldürüldü?

"İki aile arasında 11 yıllık husumet var"

Olayın sebebi ile ilgili Bakan Soylu, iki aile arasında 2010 yılından bu yana husumet bulunduğunu ifade etti. Soylu, "Yaklaşık 11 yıllık bir husumet. Arkadaşlarımızın çok kısa bir süre içinde yakalayabileceğini düşünüyoruz. Kadınlara silah çekilmiş. İnsanlara silah çekilmiş. Anlaşılan insanlıktan çıkmış bir davranış şekli. 4-5 ay önce de böyle bir tartışma söz konusu olmuş. Ama şunu ifade etmek istiyorum. Bu ülkenin birliğinin ortadan kalkmasına yönelik her saldırı, bilinmelidir ki bizim birliğimizi ve beraberliğimizi çok daha artıracaktır." şeklinde konuştu. Bakan Soylu, olayın failleri hakkında "Tüm ekiplerimiz bu konuda seferber olmuş durumdadır. İnanıyorum çok kısa süreç içinde yakalanacak, adalete teslim edilecek cezasını alacaktır." ifadelerini kullandı.