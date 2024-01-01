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  4. Korkunç anları kendi kamerası kaydetti! Anten tamir ederken balkondan baş aşağı düştü...

Korkunç anları kendi kamerası kaydetti! Anten tamir ederken balkondan baş aşağı düştü...

01.01.2024 09:36 | Son Güncelleme:
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Konya'da itfaiye eri Murat Tanık'ın (44), kayınpederinin antenini tamir ederken dengesini kaybedip, 2'inci kat balkonundan düşerek yaşamını yitirdiği anlar, kendi evinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Korkunç olay, 17 Aralık saat 12.30 sıralarında Kulu ilçesi Alparslan Mahallesi 139235 Sokak'ta meydana geldi. Konya Büyükşehir Belediyesi'nde görevli itfaiye eri Murat Tanık, bir apartmanın 2'nci katında oturan kayınpederinin balkonundaki anteni tamir ederken dengesini kaybedip beton zemine düştü.

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ANTEN TAMİR EDERKEN BALKONDAN DÜŞTÜ! O ANLAR KAMERADA

Kanlar içinde kalan Tanık, ambulansla Kulu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. 3 çocuk babası Tanık, kurtarılamadı.

Murat Tanık'ın düşme anı aynı sokakta bulunan kendi evindeki güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntülerde dengesini kaybedip, demir korkuluklardan baş aşağı sarkan Tanık'ın, bir süre tutunmaya çalıştığı, gücünü kaybedip düştüğü görüldü. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Konya anten
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