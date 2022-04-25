HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Koronavirüs geri mi geliyor? Çin'de büyük panik! Vakalar arttı, yeniden kapanma endişesi rafları boşalttı

Koronavirüs geri mi geliyor? Çin'de büyük panik! Vakalar arttı, yeniden kapanma endişesi rafları boşalttı

25.04.2022 14:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tüm dünya Çin'den gelen haberleri endişeyle takip ediyor. Koronavirüs vaka sayılarının yeniden artması üzerine Şanghay'da yaklaşık bir aydır sürdürülen sıkı karantinanın ülkenin başkenti Pekin'de de uygulanacağı iddia edildi. Haftanın ilk gününde ülkede büyük panik yaşanırken, yeniden kapanma endişesiyle marketlerdeki raflar boşaldı. İşte Çin'den gelen ve herkesi endişelendiren haberin detayları...

Çin'de koronavirüs endişesi yeniden yükseldi. Finans merkezi Şanghay'da yaklaşık bir aydır sürdürülen sıkı karantina önlemlerinin başkent Pekin’de de uygulanacağı haberi, kent sakinlerinin gıda stoklamak için marketlere akın etmesine neden oldu. Sosyal medyada paylaşılan fotoğraf ve görüntülerde, panik yaşayan vatandaşların süpermarketleri doldurduğu, pirinç, yağ, et ve un gibi temel gıda ürünleri satın aldığı görüldü.

ÇİN'DE VAKALAR ARTTI, HALK MARKETLERE KOŞTU

Çin’in başkenti Pekin’de tespit edilen yeni Covid-19 vakalarının ardından halk gıda stoklamak için marketlere akın etti.
Birçok süpermarkette ürün rafları boşalırken, kasaların önünde uzun kuyruklar oluştu.
Yoğun talebi karşılamak için başkentteki süpermarketlerin çalışma saatleri uzatılarak, personel sayısı artırıldı.

TOPLU NÜKLEİK ASİT TESTİ YAPILACAK

TOPLU NÜKLEİK ASİT TESTİ YAPILACAK
Pekin’de son iki günde 47 Covid-19 vakası tespit edilirken, vakaların 26’sının Chaoyang semtinde bulunduğu kaydedildi. Toplam bin 230 kişinin yakın temaslı olarak belirlendiği ve karantina altına alındığı bilgisi paylaşıldı.
Chaoyang semtindeki çok sayıda bina da karantina altına alındı. Yaklaşık 3,5 milyon nüfuslu semtin tamamına üç tur toplu nükleik asit testi yapılacağı, semtte çalışanların ve yaşayanların pazartesi, salı ve cuma günü teste tabi tutulacağı açıklandı. Pazartesi sabahı erken saatlerde test noktalarının önünde uzun kuyrukların oluştuğu görüldü.
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) Çin Pekin
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Araba almak isteyenlere kötü haber!

Araba almak isteyenlere kötü haber!

Gelinin önüne geçti! Sosyal medyada yorum yağdı

Gelinin önüne geçti! Sosyal medyada yorum yağdı

Bayram tatili 9 gün olacak mı? Kritik gün geldi

Bayram tatili 9 gün olacak mı? Kritik gün geldi

Koronavirüs sonrası bu belirtiye dikkat: Son günlerde artıyor

Koronavirüs sonrası bu belirtiye dikkat: Son günlerde artıyor

‘Benim senin gibi eşim olsa kafasını koparırım’

‘Benim senin gibi eşim olsa kafasını koparırım’

Akşener, adaylığa mı hazırlanıyor! Sürpriz iddia...

Akşener, adaylığa mı hazırlanıyor! Sürpriz iddia...

İlginizi Çekebilir

Kız arkadaşının kız kardeşini bakın nereden tanıyordu

Kız arkadaşının kız kardeşini bakın nereden tanıyordu

Bir iftar sofrasını vazgeçilmez kılan şeyler!

Bir iftar sofrasını vazgeçilmez kılan şeyler!

Arabanızın havasına hava katabileceğiniz mutlaka almanız gereken ürünler

Arabanızın havasına hava katabileceğiniz mutlaka almanız gereken ürünler

Dünyanın en yaşlı insanı hayatını kaybetti

Dünyanın en yaşlı insanı hayatını kaybetti

Seri katilin mektupları! “Garajımda bir ölüm odası...”

Seri katilin mektupları! “Garajımda bir ölüm odası...”

Hem saça hem cilde iyi geliyor! En iyileri...

Hem saça hem cilde iyi geliyor! En iyileri...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.