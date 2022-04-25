Koronavirüs geri mi geliyor? Çin'de büyük panik! Vakalar arttı, yeniden kapanma endişesi rafları boşalttı

Çin'de koronavirüs endişesi yeniden yükseldi. Finans merkezi Şanghay'da yaklaşık bir aydır sürdürülen sıkı karantina önlemlerinin başkent Pekin’de de uygulanacağı haberi, kent sakinlerinin gıda stoklamak için marketlere akın etmesine neden oldu. Sosyal medyada paylaşılan fotoğraf ve görüntülerde, panik yaşayan vatandaşların süpermarketleri doldurduğu, pirinç, yağ, et ve un gibi temel gıda ürünleri satın aldığı görüldü.

ÇİN'DE VAKALAR ARTTI, HALK MARKETLERE KOŞTU

Çin’in başkenti Pekin’de tespit edilen yeni Covid-19 vakalarının ardından halk gıda stoklamak için marketlere akın etti.

Birçok süpermarkette ürün rafları boşalırken, kasaların önünde uzun kuyruklar oluştu.

Yoğun talebi karşılamak için başkentteki süpermarketlerin çalışma saatleri uzatılarak, personel sayısı artırıldı.

TOPLU NÜKLEİK ASİT TESTİ YAPILACAK Pekin’de son iki günde 47 Covid-19 vakası tespit edilirken, vakaların 26’sının Chaoyang semtinde bulunduğu kaydedildi. Toplam bin 230 kişinin yakın temaslı olarak belirlendiği ve karantina altına alındığı bilgisi paylaşıldı.