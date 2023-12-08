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Köyde esrarengiz olaylar! Hep gece geç saatlerde oluyor... 21 günde 5 kez yaşandı 'Herkes korkmaya başladı'

08.12.2023 14:05 | Son Güncelleme:
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Bolu merkeze bağlı Muratlar köyünde son dönemde esrarengiz olaylar yaşanıyor. Köyde 17 Kasım'dan beri çıkan 5 farklı yangında 2 ev ile samanlık, kuruluk ve odunluklar yandı. Özellikle gece geç saatlerde çıkan yangınlar, köylüleri tedirgin etti. Köy muhtarı Nihat Dinç, "21 günde 5 yer yandı, az değil. Herkes korkmaya başladı" derken, jandarma yangınların çıkış nedenini araştırıyor. Evi yanan bir kişi ise "Herkes şu an, 'Yarın akşam acaba benim evim mi yanacak' diye düşünüyor" dedi.

Merkeze bağlı Muratlar köyünde arka arkaya yaşanan yangınlar, korkuya neden oldu. 17 Kasım'da Mehmet Sağlam'a ait ev, 28 Kasım ve 1 Aralık'ta Çetin Düner'e ait samanlık ve kuruluk, 4 Aralık'ta Şerife Akbaş'a ait kuruluk ve odunluk ile son olarak sabah erken saatlerde de Rasim Evren'e ait ev yandı. Özellikle gece geç saatlerde arka arkaya çıkan yangınlar nedeniyle köyde yaşayanlar tedirgin oldu.

Keşfet

21 GÜNDE 5 YANGININ ÇIKTIĞI KÖYDE TEDİRGİNLİK

Rasim Evren'e ait evin balkonundaki çekyatın tutuşmasıyla çıkan yangında tek katlı ahşap ev yandı.

Beşinci yangının ardından bazı kişiler evlerine güvenlik kamerası yerleştirdi.

"GELDİĞİMİZDE EV YANMIŞTI"

"GELDİĞİMİZDE EV YANMIŞTI"

Evleri yanan Rasim Evren'in oğlu Ufuk Evren, sabah saat 06.00'da yangını haber aldığını belirterek, "Bolu merkezde oturuyoruz biz, geldiğimizde ev yanmıştı. Annem, babam ve kız kardeşim evdeydi. Yangının bir nedeni vardır ama jandarma ekipleri bulacaklar." dedi.

"HERKES ŞU AN, 'YARIN AKŞAM ACABA BENİM EVİM Mİ YANACAK' DİYE DÜŞÜNÜYOR"

"HERKES ŞU AN, 'YARIN AKŞAM ACABA BENİM EVİM Mİ YANACAK' DİYE DÜŞÜNÜYOR"

Evren, "Herkes şu an, 'Yarın akşam acaba benim evim mi yanacak' diye düşünüyor. Herkes evlerine kamera takmak gibi önlemler alıyor" diye konuştu.

"ŞAŞKINLIK İÇİNDEYİZ"

"ŞAŞKINLIK İÇİNDEYİZ"

Muratlar köyü muhtarı Nihat Dinç ise çok zor durumda olduklarını ifade ederek, "Vatandaş olarak şaşkınlık içindeyiz. 20 gündür perişan bir haldeyiz. Etrafımızda jandarma ve itfaiyeden başka kimseyi görmüyoruz. Şu an köyde korku var ve devam ediyor. 21 günde 5 yer yandı, bu az değil. Köylüler gece belirli saatlere kadar bekliyorlar." ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
yangın Bolu köy
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