Köyde esrarengiz olaylar! Hep gece geç saatlerde oluyor... 21 günde 5 kez yaşandı 'Herkes korkmaya başladı'

"ŞAŞKINLIK İÇİNDEYİZ"

Muratlar köyü muhtarı Nihat Dinç ise çok zor durumda olduklarını ifade ederek, "Vatandaş olarak şaşkınlık içindeyiz. 20 gündür perişan bir haldeyiz. Etrafımızda jandarma ve itfaiyeden başka kimseyi görmüyoruz. Şu an köyde korku var ve devam ediyor. 21 günde 5 yer yandı, bu az değil. Köylüler gece belirli saatlere kadar bekliyorlar." ifadelerini kullandı.