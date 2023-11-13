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Koyun otlatırken başına geldi! Vücuduna yaklaşık 30 dikiş atıldı: “Köpekler olmasaydı öteki dünyaya gitmiştik”

13.11.2023 12:41 | Son Güncelleme:
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Eskişehir’in Sivrihisar ilçesinde Murat Akyatak (53), merada koyun otlatırken ayının saldırısına uğradı. Yaralanan Akyatak, telefonla haber verdiği yakınları tarafından hastaneye götürüldü. Akyatak’ın yaralarına yaklaşık 30 dikiş atıldı. Kendisini köpeklerin kurtardığını belirten Akyatak, “Köpekler olmasaydı öteki dünyaya gitmiştik” dedi.

Sivrihisar ilçesine bağlı kırsal Memik Mahallesi’nde yaşayan çoban Murat Akyatak dün, koyun sürüsünü otlatmak için 1 kilometre uzaklıktaki Bozçakırlar mevkisine götürdü. Akyatak, bir süre sonra peşinden gelen ayının saldırısına uğradı.

Günün önemli manşetleri

AYI SALDIRISINA UĞRADI! 30 DİKİŞ ATILDI

Köpeklerin saldırdığı ayı kaçarken, yaralanan Akyatak, cep telefonuyla yakınlarına haber verdi. Komşu mahalleden gelen tanıdıklarının aracıyla Sivrihisar Devlet Hastanesi’ne götürülen Murat Akyatak’ın ayakları ve vücudundaki yaralarına 30 kadar dikiş atıldığı öğrenildi.

"BENİ PARÇALAMAYA UĞRAŞTI"

"BENİ PARÇALAMAYA UĞRAŞTI"

Tedavisinin ardından taburcu olan Murat Akyatak, saldırı sırasında kaçmaya fırsatı olmadığını söyledi.

Akyatak, “Merada ayı, derenin içindeymiş görmedim. Koyunları çevirdim eve dönmek için, ayı üzerime saldırdı. Zaten çok yakınmışız, kaçmaya fırsat da bırakmadı bize. Bir anda saldırdı. Sonra da ayaklarıma daldı. Ayaklarıma saldırınca beni devirdi ve ısırmaya başladı. Beni parçalamaya uğraştı. Sonra sürüdeki köpekler ayıya saldırdı. Köpeklerin saldırısı sonrası ayı beni bıraktı. Ben 53 yaşındayım ilk kez buralarda ayı gördüm. Çok kilolu bir ayıydı. Kurtulmak için çok mücadele ettim ve en sonunda köpekler kurtardı. Yoksa köpekler olmasaydı biz yaşamayacaktık, yani öteki dünyaya gitmiştik şu anda” dedi.

"VÜCUDUMA 30’A YAKIN DİKİŞ ATTILAR”

"VÜCUDUMA 30’A YAKIN DİKİŞ ATTILAR”

Durumunun iyi olduğunu belirten Murat Akyatak, “Olay olunca dönemedim eve orada kaldım zaten. Telefon ettim aileme, ablamlar koyunları almaya geldiler, komşu mahalleden tanıdıklarda gelip yardım etti. Arabayla aldı, hastaneye götürdü. Öyle bir mevzu yaşadık. Şu anda sol ayağımın altında diş izleri var, sağ bacağımda da dört yerde dikiş var. Vücuduma 30’a yakın dikiş attılar” diye konuştu. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Çoban Eskişehir ayı ayı saldırısı
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