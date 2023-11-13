Koyun otlatırken başına geldi! Vücuduna yaklaşık 30 dikiş atıldı: “Köpekler olmasaydı öteki dünyaya gitmiştik”

"BENİ PARÇALAMAYA UĞRAŞTI"

Tedavisinin ardından taburcu olan Murat Akyatak, saldırı sırasında kaçmaya fırsatı olmadığını söyledi.

Akyatak, “Merada ayı, derenin içindeymiş görmedim. Koyunları çevirdim eve dönmek için, ayı üzerime saldırdı. Zaten çok yakınmışız, kaçmaya fırsat da bırakmadı bize. Bir anda saldırdı. Sonra da ayaklarıma daldı. Ayaklarıma saldırınca beni devirdi ve ısırmaya başladı. Beni parçalamaya uğraştı. Sonra sürüdeki köpekler ayıya saldırdı. Köpeklerin saldırısı sonrası ayı beni bıraktı. Ben 53 yaşındayım ilk kez buralarda ayı gördüm. Çok kilolu bir ayıydı. Kurtulmak için çok mücadele ettim ve en sonunda köpekler kurtardı. Yoksa köpekler olmasaydı biz yaşamayacaktık, yani öteki dünyaya gitmiştik şu anda” dedi.

