Koyun otlatırken keşfedildi... Hayatı değişti "Herkes şaşırıyor! 'Yapamaz' dediler, başardım"

Çevresinin futbolda başarılı olamayacağını söylediğini belirten Çağatan, ''Ben sokaklarda futbol oynayarak başladım. Mahalledeki erkek arkadaşlarımla top oynardım. Benim futbolcu olmam, herkesi biraz şaşırtıyor. Ailem benim her zaman arkamdaydı. Yakınlarım ise bana ‘Yapamaz, beceremez’ dediler. Ben yakınlarımı dinlemedim." ifadelerini kullandı.