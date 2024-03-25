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    4. Koyun otlatırken keşfedildi... Hayatı değişti "Herkes şaşırıyor! 'Yapamaz' dediler, başardım"

    Koyun otlatırken keşfedildi... Hayatı değişti "Herkes şaşırıyor! 'Yapamaz' dediler, başardım"

    25.03.2024 12:07
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    Aksaray, Eskil'de koyun otlatıp futbol oynarken mahalleyi ziyarete gelen ve aynı zamanda antrenör olan Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Mihman Altıntop’un kendisiyle konuşup yönlendirdiği Çağla Çağatan spor lisesini bitirip beden eğitimi öğretmenliği bölümünü kazandı. Kadınlar 3. Lig Tuz Gölüspor takımında da forma giyen Çağatan “'Yapamaz' dediler, başardım. İlk önce eğitimimi bitirip büyük bir futbolcu olup kendimin ve ailemin hayatını kurtarmak istiyorum. Hedeflerim büyük, inşallah olur” dedi.

    Cihanbeyli ilçesi Gölyazı Mahallesi'nde oturan Çağla Çağatan, 8 yaşında futbol oynamaya başladı. Ortaokul döneminde Çağatan'ın futbola merakını bilen öğretmenleri, mahalleye ziyarete gelen Gençlik ve Spor Eskil İlçe Müdürü Mihman Altıntop'a durumu anlattı. Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

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    ÇAĞLA'NIN KOYUN OTLATIRKEN TANIŞTIĞI ANTRENÖR SAYESİNDE HAYATI DEĞİŞTİ

    Altıntop da koyun otlatırken top oynayan Çağatan'ı görüp, konuşarak spor lisesine gitmesini tavsiye etti. Çağatan sınavlara hazırlanıp spor lisesini kazandı.

    Altıntop'un desteğiyle yatılı olarak spor lisesini okuyan Çağatan, şimdi Aksaray Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Beden Eğitimi Öğretmenliği Bölümü 1’inci sınıf öğrencisi ve Kadınlar 3’üncü Lig Tuz Gölüspor takımında forma giyiyor.

    'HEDEFİM BÜYÜK BİR FUTBOL TAKIMINDA OYNAMAK'

    'HEDEFİM BÜYÜK BİR FUTBOL TAKIMINDA OYNAMAK'

    Gölyazı Mahallesi Karakol Yaylası'nda çiftçi bir ailenin kızı olduğunu belirten Çağla Çağatan, hedefinin büyük bir takımda futbol oynamak olduğunu ifade etti.

    Çevresinin futbolda başarılı olamayacağını söylediğini belirten Çağatan, ''Ben sokaklarda futbol oynayarak başladım. Mahalledeki erkek arkadaşlarımla top oynardım. Benim futbolcu olmam, herkesi biraz şaşırtıyor. Ailem benim her zaman arkamdaydı. Yakınlarım ise bana ‘Yapamaz, beceremez’ dediler. Ben yakınlarımı dinlemedim." ifadelerini kullandı.

    Çağatan, "Annem Ayşe ve babam Hacı Çağatan’nın desteğiyle futbola başladım. İyi ki de başlamışım diyorum. Çünkü 'Yapamaz' dediler, başardım." şeklinde konuştu.

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    Anahtar Kelimeler:
    spor koyun
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