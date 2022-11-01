Köyüne dönünce ölüm aklına geldi, ölmeden mezarını yaptırdı: Her gün ziyaret ediyor, bazen içinde uyuyorum

Kastamonu’nun Taşköprü ilçesinde Erik köyü Şaban Mahallesi'nde Firdevs (49) ve Erol Ünal (56) çifti, uzun yıllar İstanbul’da çalışıp emekli olduktan sonra 7 ay önce köylerine döndü. Geçirdikleri rahatsızlık neticesinde ölümü düşünmeye başlayan çift, çocukları da olmadığı için ölmeden mezarlarını yaptırmaya karar verdi. Bunun üzerine Erol Ünal, 35 yıldır aynı yastığa baş koyduğu ve çok sevdiği eşi Firdevs Ünal ile yan yana olabilmek için köyde bulunan bahçesine mezarlarını yaptırdı.

''İYİ GÜNDE, KÖTÜ GÜNDE, BERABER OLDUK''

Yaptırdığı mezar taşına da ‘İyi günde, kötü günde, beraber olduk’ sözlerini yazdıran Erol Ünal, her gün ziyaret ettiği mezara girerek yatıyor. Köyde yaşayan vatandaşlar, Erol Ünal'ın ölmeden yaptırdığı mezara girerek yatmasını ilk öğrendiklerinde büyük şaşkınlık yaşadıklarını söyledi. Çiftin mezarların üstüne yerleştirdiği şemsiye ise dikkat çekti.



''6-7 AY ÖNCE KÖYÜME DÖNDÜM'' Ölmeden önce hem kendi hem de eşinin mezarını yaptırmak istediğini belirten Erol Ünal, “İstanbul’da kapıcılık yaptım, servis çektim, çöp topladım. Sağa sola giderek millete hizmet ettim. Düşünüp taşındık, artık yorulduk dedik köyüme geldim. 6-7 ay oldu köyüme geleli, aklıma ölüm geldi. Bende ölmeden mezarlıklarımı yaptırayım, hazır olsun dedim. Kimseye yük olmayayım, kendi işimi kendim göreyim dedim” dedi.



''EŞİMİ İKNA ETTİM, ÇOK SEVDİĞİM BAHÇEME MEZARLARI YAPTIRDIM'' Eşini ikna etmekte güçlük çektiğini belirten Erol Ünal, “Eşimi ikna ettim. Eşim biraz gönülsüz oldu ama sonradan ikna oldu. Eşim ikna olunca bende mezarları yaptırmaya karar verdim ve yaptırdım. Mezarları bahçemin içerisine yaptırdım. Ben bahçemi çok seviyorum. Kavaklığımı seviyorum, tarlamı seviyorum, bahçemi sevdiğim için ben de mezarları bahçeme yaptırdım” diye konuştu.



''İÇERİSİNE YATIYORUM, YORULUNCA DİNLENİYORUM'' Çocuklarının olmadığını ve bu yüzden ölmeden önce mezarlarının hazır olmasını istediğini ifade eden Ünal, “Mezar hazır olsun istedim. Tahtalar çürüyebilir, o yüzden mermerden yaptırdım taşları, daha sağlam olsun diye. Mezarların başına ara sıra gelip gidiyorum. Mezara bakıyorum, içerisine yatıyorum, yorulunca dinleniyorum. Kendime göre burada vakit geçiriyorum” şeklinde konuştu. Çocuklarının olmadığını ve bu yüzden öldükten sonra mezarlarının hazır olması için yaptırdıklarını belirten Firdevs Ünal ise, “Çalıştık, emekli olduktan sonra köyümüze geldik. Karar verdik, mezarlarımızı yaptıralım diye. Çocuğumuz yok. Belki mezarımızı yaptıramazlar, bizde hazır olsun istedik. Birbirimizi çok seviyoruz, çok razıyız. Sevmeseydim, bu yıla kadar durmazdım” ifadelerini kullandı.



