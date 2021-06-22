KPSS geç başvuru tarihi ne zaman? 2021 KPSS geç başvuru tarihi ile ilgili açıklama!

KPSS’ye girerek kamuda memur olarak görev almak isteyen vatandaşlar, 28 Mayıs – 14 Haziran tarihleri arasında başvurularını tamamladılar. Bunun ardından ise başvuru tarihleri arasında başvurularını gerçekleştiremeyen adaylar, geç başvuru tarihini de araştırmaya başladı. ÖSYM’den gelen açıklamayla beraber KPSS geç başvuru tarihi de açıklanmış oldu. Peki KPSS geç başvuru tarihi ne zaman?

KPSS geç başvuru tarihi ne zaman?

28 Mayıs – 14 Haziran tarihleri arasından alınan KPSS başvurularından sonra KPSS geç başvuru tarihi 22 – 23 Haziran olarak açıklandı. Geç başvuru sırasında adayların KPSS ücretleri yüzde 50 zamlı olarak alınır.

KPSS geç başvuru ücreti ne kadar? * KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür Oturumu/Eğitim Bilimleri Oturumu (Her Bir Oturum İçin) : 90,00 TL * KPSS Alan Bilgisi Sınavları (Her Bir Oturum İçin) : 65,00 TL * ÖABT (Her Bir ÖABT Alanı İçin) : 90,00 TL

KPSS geç başvuruları nasıl yapılır? 28 Mayıs - 14 Haziran 2021 tarihleri arasında başvurusunu yapmayan adaylar, geç başvuru günlerinde 2021- KPSS başvurularını yapabileceklerdir. Geç başvuru günlerinde yapılan başvurularda sınav ücreti %50 artırımlı olarak, ÖSYM’nin internet sayfasında e-İŞLEMLER’de yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile geç başvuru günlerinde ödenecektir.

Geç başvuru günlerinde yapılan başvurularda bankalardan ücret ödemesi yapılmamalıdır. Geç başvuru günlerinde başvurusunu yaptığı hâlde sınav ücretini geç başvuru günlerinde yatırmayan adayların başvuru bilgileri silinecektir.