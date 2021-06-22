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KPSS geç başvuru tarihi ne zaman? 2021 KPSS geç başvuru tarihi ile ilgili açıklama!

22.06.2021 13:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kamuda çalışmak için binlerce vatandaş memur olmak için KPSS’ye giriyor. KPSS’ye girmek isteyen adayların başvuruları geçtiğimiz ay 28 Mayıs tarihinde başladı ve 14 Haziran tarihinde son buldu. Ancak çeşitli sebepler yüzünden başvurularını tamamlayamayan vatandaşlar KPSS’ye girmek için geç başvuru gününü merak ediyor. Peki, KPSS için geç başvuru tarihi ne zaman?

KPSS’ye girerek kamuda memur olarak görev almak isteyen vatandaşlar, 28 Mayıs – 14 Haziran tarihleri arasında başvurularını tamamladılar. Bunun ardından ise başvuru tarihleri arasında başvurularını gerçekleştiremeyen adaylar, geç başvuru tarihini de araştırmaya başladı. ÖSYM’den gelen açıklamayla beraber KPSS geç başvuru tarihi de açıklanmış oldu. Peki KPSS geç başvuru tarihi ne zaman?

KPSS geç başvuru tarihi ne zaman?

28 Mayıs – 14 Haziran tarihleri arasından alınan KPSS başvurularından sonra KPSS geç başvuru tarihi 22 – 23 Haziran olarak açıklandı. Geç başvuru sırasında adayların KPSS ücretleri yüzde 50 zamlı olarak alınır.

KPSS geç başvuru ücreti ne kadar?

KPSS geç başvuru ücreti ne kadar?
* KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür Oturumu/Eğitim Bilimleri Oturumu (Her Bir Oturum İçin) : 90,00 TL * KPSS Alan Bilgisi Sınavları (Her Bir Oturum İçin) : 65,00 TL * ÖABT (Her Bir ÖABT Alanı İçin) : 90,00 TL

KPSS geç başvuruları nasıl yapılır?

KPSS geç başvuruları nasıl yapılır?
28 Mayıs - 14 Haziran 2021 tarihleri arasında başvurusunu yapmayan adaylar, geç başvuru günlerinde 2021- KPSS başvurularını yapabileceklerdir. Geç başvuru günlerinde yapılan başvurularda sınav ücreti %50 artırımlı olarak, ÖSYM’nin internet sayfasında e-İŞLEMLER’de yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile geç başvuru günlerinde ödenecektir.
Geç başvuru günlerinde yapılan başvurularda bankalardan ücret ödemesi yapılmamalıdır. Geç başvuru günlerinde başvurusunu yaptığı hâlde sınav ücretini geç başvuru günlerinde yatırmayan adayların başvuru bilgileri silinecektir.
Geç başvuru günlerinde başvuru yapan ve sınav ücretini süresi içinde yatırarak başvurularını tamamlayan adayların, sınava başvurularının tamamlandığını https://ais.osym.gov.tr internet adresinden başvuru süresi tamamlanmadan teyit etmeleri ve başvuru bilgilerinin bir dökümünü yazıcıdan alarak başvurunun diğer aşamalarında gerekebileceğinden özenle saklanmaları gerekmektedir.
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Anahtar Kelimeler:
ÖSYM Memur KPSS
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