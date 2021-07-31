KPSS sınav giriş belgesi nasıl sorgulanır? KPSS A Grubu ve Öğretmenlik sınavı saat kaçta?

Yarın düzenlenecek olan KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (Genel Yetenek - Genel Kültür, Eğitim Bilimleri) sınavı için bekleyiş devam ederken sınav giriş belgesinin nasıl sorgulanacağı araştırılıyor. Giriş belgeleri adaylar tarafından internet üzerinden sorgulanabiliyor. Peki KPSS sınav giriş belgesi nasıl sorgulanır, KPSS sınavı saat kaçta?

KPSS A Grubu ve Öğretmenlik sınavı saat kaçta?

KPSS sınavına girecek olan adaylar tarafından giriş belgesi ve KPSS A Grubu ve Öğretmenlik sınavı saati gibi detaylar merak ediliyor.

ÖSYM tarafından düzenlenecek olan KPSS A Grubu ve Öğretmenlik adayları için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Sınav 1 Ağustos Pazar günü düzenlenecek.

Sınava katılacak adaylar sınav giriş yerlerini ÖSYM AİS aracılığıyla sorgulamaya başladı.

1 Ağustos 2021 Pazar günü düzenlenecek olan 2021 KPSS A Grubu ve Öğretmenlik sınavı saat 10.15 itibariyle başlayacak. Sınav binalarına saat 10.00'dan sonra aday alımı sonlanacak.