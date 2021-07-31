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KPSS sınav giriş belgesi nasıl sorgulanır? KPSS A Grubu ve Öğretmenlik sınavı saat kaçta?

31.07.2021 17:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

KPSS sınavına girecek aday heyecanlı bekleyişi sürdürüyor. 1 Ağustos tarihinde yani yarın uygulanacak olan KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (Genel Yetenek - Genel Kültür, Eğitim Bilimleri) sınavı için bekleyiş devam ederken sınav giriş belgesinin nasıl sorgulanacağı merak ediliyor. Peki KPSS giriş belgesi nasıl sorgulanır? KPSS A Grubu ve Öğretmenlik sınavı saat kaçta? İşte ayrıntılar...

Yarın düzenlenecek olan KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (Genel Yetenek - Genel Kültür, Eğitim Bilimleri) sınavı için bekleyiş devam ederken sınav giriş belgesinin nasıl sorgulanacağı araştırılıyor. Giriş belgeleri adaylar tarafından internet üzerinden sorgulanabiliyor. Peki KPSS sınav giriş belgesi nasıl sorgulanır, KPSS sınavı saat kaçta?

KPSS A Grubu ve Öğretmenlik sınavı saat kaçta?

KPSS sınavına girecek olan adaylar tarafından giriş belgesi ve KPSS A Grubu ve Öğretmenlik sınavı saati gibi detaylar merak ediliyor.
ÖSYM tarafından düzenlenecek olan KPSS A Grubu ve Öğretmenlik adayları için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Sınav 1 Ağustos Pazar günü düzenlenecek.
Sınava katılacak adaylar sınav giriş yerlerini ÖSYM AİS aracılığıyla sorgulamaya başladı.
1 Ağustos 2021 Pazar günü düzenlenecek olan 2021 KPSS A Grubu ve Öğretmenlik sınavı saat 10.15 itibariyle başlayacak. Sınav binalarına saat 10.00'dan sonra aday alımı sonlanacak.

Sınav giriş belgesi nasıl sorgulanır?

Sınav giriş belgesi nasıl sorgulanır?
KPSS sınav giriş belgesini sorgulamak için bu linki kullanabilirsiniz: https://ais.osym.gov.tr/Yetki/Giris?ReturnUrl=%2FKPSS1%2F2021%2F2%2FGirisBelgesi
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Anahtar Kelimeler:
ÖSYM KPSS
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