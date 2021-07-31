KPSS ne zaman başlayacak ne zaman bitecek? KPSS ne kadar sürecek?

Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) yarın gerçekleşecek. Kamu personeli olmaya aday binlerce vatandaş, yarın KPSS'de kendilerine yöneltilen soruları doğru yanıtlamak için elinden geleni yapacak. Sınava ilişkin detaylar yetkili makamlar tarafından paylaşıldı. İşte ayrıntılar...

KPSS ne zaman başlayıp ne zaman bitiyor?

Kamu Personel Seçme Sınavı 2021-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (genel yetenek-genel kültür, eğitim bilimleri) kılavuzu ile sınava ilişkin merak edilen detaylar aktarıldı.

Yayımlanan kılavuza göre 1 Ağustos'ta gerçekleştirilecek 2021-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (Genel Yetenek-Genel Kültür) oturumu için sınava girecek adaylar 10.00'dan sonra sınav binasına alınmayacak.

2021-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (Eğitim Bilimleri) oturumu için ise adayların, 14.30'dan sonra sınav binalarına alınması yasak olacak.

KPSS sınav giriş yerleri nereden öğrenilir? ÖSYM tarafından yapılan açıklamaya göre 2021-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (Genel Yetenek-Genel Kültür) oturumu ile 2021-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (Eğitim Bilimleri) oturumuna katılım gösterecek adayların, sınava gireceği bina ve salonlara atanma işlemleri tamamlandı.