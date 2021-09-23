KPSS'siz memur alımı şartları neler? 2021 KPSS şartsız memur alımı başvuruları başladı!

KPSS şartsız kamu memur ve kurum dışı işçi alımı hakkındaki detaylar araştırılıyor. İşçi alımı için aranan şartlar arasında KPSS şartı bulunmaması adayları sevindirdi. Peki 2021 KPSS'siz memur alımı şartları neler?
KPSS'SİZ MEMUR ALIMI NE ZAMAN?
İŞKUR üzerinde yayımlanmış olan memur alımı ilanları merak ediliyor. İlanlara göre kamuya farklı pozisyonlarda 343 Memur Alımı yapılacak.
Lise, Ön Lisans ve Lisans mezunu adaylar içerisinden yapılacak alımlara ilişkin detayları ve kadro dağılımları araştırılmaya başlandı. Alım için ilanlar yayınlandı ve böylece başvurular da başladı.
ALIM YAPILACAK KURUMLAR
Aydın Nysa Kazısı Başk. Pers. Alımı 30.10.2021
Aydın Sultanhisar Nysa Kazı Başkanlığı Pers. Alımı 30.10.2021
Denizli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım San. Tic. A.Ş. 17.10.2021
İzmir Buca İmar İnş. A.Ş. 20.09.2021
İzmir İZFAŞ Tic. A.Ş. 19.09.2021
Tekirdağ Saraykent Turz. Per. Hizm. Tic. Ltd. Şti. 20.09.2021
Karaman Karacoğlan Elek. Ür. İnş. Tem. Taah. İşleri San. Tic. Ltd. Şti. 19.09.2021
İstanbul Çevre Yönetimi San. ve Tic. A.Ş. Engelli ve Normal Personel Alım İlanı 22.09.2021
Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi İktisadi İşletmesi 19.09.2021
Kırklareli Evrensekiz Belediyesi Per. Hizm. Ltd. Şti. 23.09.2021
Adıyaman Kahta SYDV 22.09.2021
Afyonkarahisar Üç Hilal İnşaat Temizlik Taşımacılık San. ve Tic. Ltd. Şti. 20.09.2021
Mersin Büyükşehir Kült. Sanat Bilim Ulaş. Tic. San. A.Ş. 21.09.2021
İstanbul Çevre Yönetimi San. ve Tic. A.Ş. 22.09.2021
Çanakkale Ezine 22 Eylül Destek Turz. San. Tic. Ltd. Şti. 21.09.2021
İstanbul Çevre Yönetimi San. ve Tic. A.Ş. 24.09.2021
Denizli Peraş San. Tic. A.Ş. 20.09.2021
İstanbul Dijital Medya Ticaret A.Ş. 27.09.2021
Bursa Kesbeltaş Tic. A.Ş. 20.09.2021
Manisa Besot Beld. Tic. A.Ş. 22.09.2021
İzmir İZDENİZ A.Ş. 22.09.2021
Bursa BURFAŞ San. Tic. A.Ş. 21.09.2021
İstanbul BAYPAŞ Bayrampaşa İnş. Yat. Taah. Hiz. San. Tic. Ltd. Şti. 21.09.2021
Muğla Stratonikeia ve Lagina Kazı Başkanlığı 21.09.2021
İzmir İnovasyon ve Teknoloji A.Ş. 20.09.2021
İstanbul BAYPAŞ Bayrampaşa İnş. Yat. Taah. Hizm. San. Tic. Ltd. Şti. 21.09.2021
İstanbul Personel Yönetim A.Ş. 19.09.2021
İstanbul Personel Yönetim A.Ş. Engelli Alım İlanı 23.09.2021
İstanbul Personel Yönetim A.Ş. Garson Alım İlanı 19.09.2021
İstanbul Personel Yönetim A.Ş. 19.09.2021
İstanbul Personel Yönetim A.Ş. 19.09.2021
İstanbul Personel Yönetim A.Ş. 19.09.2021 (1)
Haberler
Ekonomi
İŞKUR 20 Eylül binlerce kadro kamu memur ve kurum dışı KPSS şartsız işçi alımı başvuru şartları! İşte kadrolar
İŞKUR 20 Eylül binlerce kadro kamu memur ve kurum dışı KPSS şartsız işçi alımı başvuru şartları! İşte kadrolar
20 Eylül İŞKUR binlerce kadro kamu memur ve kurum dışı KPSS şartsız işçi alımı için şartlar açıklandı. İŞKUR tarafından açıklanan ilanlara müracaat amacıyla adaylardan genel olarak 657 Sayılı Devlet Memurları kanunun 48. maddesindeki nitelikler aranacak. Kamu amacıyla " Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, Kamu haklarından mahrum olmamak, Görevini yapmasına engel olabilecek rastgele bir sağlık bozukluğu olmamak, Yapılacak emniyet soruşturması ve arşiv araştırmasından olumlu netice alabilmek, Herhangi bir suç hükümlülüğü olmamak" şartları aranacak.
takvim.com.tr
20.09.2021 08:50 - Son Güncelleme: 20.09.2021 08:50
İŞKUR 20 Eylül binlerce kadro kamu memur ve kurum dışı KPSS şartsız işçi alımı başvuru şartları! İşte kadrolar
İŞKUR KAMU MEMUR ALIMI İLANLARI:
İŞKUR üzerinde yayımlanmış olan memur alımı ilanlarına göre kamuya farklı pozisyonlarda 343 Memur Alımı yapılacak. Lise, Ön Lisans ve Lisans mezunu adaylar içerisinden yapılacak alımlara ilişkin detayları ve kadro dağılımları
İŞKUR 20 Eylül binlerce kadro kamu memur ve kurum dışı KPSS şartsız işçi alımı başvuru şartları! İşte kadrolar
Kurum Dışı Kamu İşçi Alımı İlanı
Aydın Nysa Kazısı Başk. Pers. Alımı 30.10.2021
Aydın Sultanhisar Nysa Kazı Başkanlığı Pers. Alımı 30.10.2021
Denizli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım San. Tic. A.Ş. 17.10.2021
İzmir Buca İmar İnş. A.Ş. 20.09.2021
İzmir İZFAŞ Tic. A.Ş. 19.09.2021
Tekirdağ Saraykent Turz. Per. Hizm. Tic. Ltd. Şti. 20.09.2021
Karaman Karacoğlan Elek. Ür. İnş. Tem. Taah. İşleri San. Tic. Ltd. Şti. 19.09.2021
İstanbul Çevre Yönetimi San. ve Tic. A.Ş. Engelli ve Normal Personel Alım İlanı 22.09.2021
Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi İktisadi İşletmesi 19.09.2021
Kırklareli Evrensekiz Belediyesi Per. Hizm. Ltd. Şti. 23.09.2021
Adıyaman Kahta SYDV 22.09.2021
Afyonkarahisar Üç Hilal İnşaat Temizlik Taşımacılık San. ve Tic. Ltd. Şti. 20.09.2021
Mersin Büyükşehir Kült. Sanat Bilim Ulaş. Tic. San. A.Ş. 21.09.2021
İstanbul Çevre Yönetimi San. ve Tic. A.Ş. 22.09.2021
Çanakkale Ezine 22 Eylül Destek Turz. San. Tic. Ltd. Şti. 21.09.2021
İŞKUR 20 Eylül binlerce kadro kamu memur ve kurum dışı KPSS şartsız işçi alımı başvuru şartları! İşte kadrolar
İstanbul Çevre Yönetimi San. ve Tic. A.Ş. 24.09.2021
Denizli Peraş San. Tic. A.Ş. 20.09.2021
İstanbul Dijital Medya Ticaret A.Ş. 27.09.2021
Bursa Kesbeltaş Tic. A.Ş. 20.09.2021
Manisa Besot Beld. Tic. A.Ş. 22.09.2021
İzmir İZDENİZ A.Ş. 22.09.2021
Bursa BURFAŞ San. Tic. A.Ş. 21.09.2021
İstanbul BAYPAŞ Bayrampaşa İnş. Yat. Taah. Hiz. San. Tic. Ltd. Şti. 21.09.2021
Muğla Stratonikeia ve Lagina Kazı Başkanlığı 21.09.2021
İzmir İnovasyon ve Teknoloji A.Ş. 20.09.2021
İstanbul BAYPAŞ Bayrampaşa İnş. Yat. Taah. Hizm. San. Tic. Ltd. Şti. 21.09.2021
İstanbul Personel Yönetim A.Ş. 19.09.2021
İstanbul Personel Yönetim A.Ş. Engelli Alım İlanı 23.09.2021
İstanbul Personel Yönetim A.Ş. Garson Alım İlanı 19.09.2021
İstanbul Personel Yönetim A.Ş. 19.09.2021
İstanbul Personel Yönetim A.Ş. 19.09.2021
İstanbul Personel Yönetim A.Ş. 19.09.2021 (1)
İŞKUR 20 Eylül binlerce kadro kamu memur ve kurum dışı KPSS şartsız işçi alımı başvuru şartları! İşte kadrolar
Aydın Sultanhisar Nysa Kazı Başkanlığı 30.10.2021
Erzurum Ilıca Termal İnş.Taah.Enerji Tur. Hizm.Alımı Taş. Mad San. Tic. A.Ş. 08.10.2021
Bursa Gürsu Modern A.Ş. 20.09.2021
Manisa Şehzadeler Mühendislik A.Ş. 21.09.2021
İstanbul BİMTAŞ San Tic. A.Ş. 22.09.2021
Muğla Ula Belediyesi Personel Ltd. Şti. 21.09.2021
Manisa BESOT San. Tic. A.Ş. 24.09.2021
Denizli Merkezefendi Tem. Ulaş. İnş. Taah. San. Tic. A.Ş. Engelli Alım İlanı 23.09.2021
İstanbul İstgüven İstanbul Güvenlik A.Ş. 23.09.2021
Mersin MUTİŞ Gıda Tar. Hayv. Tic. San. Ltd. Şti. 23.09.2021
İstanbul Beylikdüzü Belediyesi Personel A.Ş. 21.09.2021
İstanbul Beylikdüzü Belediyesi Personel A.Ş. 25.09.2021
Aydın Akn Turizm Akaryakıt Gıda Taş. İnş. San. Tic. Ltd. Şti. 19.09.2021
İstanbul İsttelkom İstanbul Elektronik Haberleşme ve Altyapı Hiz. San. ve Tic. A.Ş. 19.09.2021
Denizli Serbeltaş İnş. Tur. Pet. Ener. San. Tic. A.Ş. 21.09.2021
Giresun Espiye SYDV 21.09.2021
İzmir Metropolis Kazı Başkanlığı 30.09.2021
ARANAN ŞARTLAR NELER?
İlanlara müracaat amacıyla adaylardan 657 Sayılı Devlet Memurları kanunun 48. maddesindeki nitelikler aranacak. Kamu amacıyla " Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, Kamu haklarından mahrum olmamak, Görevini yapmasına engel olabilecek rastgele bir sağlık bozukluğu bulunmamak, Yapılacak emniyet soruşturması ve arşiv araştırmasından olumlu netice alabilmek, Herhangi bir suç hükümlülüğü olmamak" gibi şartlar aranacak.