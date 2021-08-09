HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Eğitim
  4. KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM duyurdu!

KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM duyurdu!

09.08.2021 22:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kamu personeli olmak isteyenlerin katıldığı KPSS oturumları tamamlandı. KPSS'nin sona ermesinin ardından sınava giren adayların gözleri, KPSS sonuçların ne zaman belli olacağına ilişkin yapılacak açıklamaya çevrilmişti. KPSS sınav sonuç tarihi ÖSYM'nin sınav takviminde belli oldu. İşte detaylar...

2021 KPSS sonuçlarının ne zaman açıklanacağı ÖSYM'nin sınav takviminde belli oldu. KPSS'ye giren kamu personeli adayları, sonuçlarını ÖSYM'nin AİS ekranı üzerinden görüntüleyecek. Sınav sonuçları adayların evine posta yolu ile gönderilmeyecek, sonuçlar elektronik ortamdan görüntülenecek. İşte ayrıntılar...

KPSS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KPSS sonuçlarının ne zaman açıklanacağı belli oldu.
ÖSYM takviminde KPSS A Grubu ve Öğretmenlik Sınav sonuçlarının 16 Eylül 2021'de açıklanacağı bilgisi yer aldı.
Sınav sonuçları ÖSYM'nin AİS ekranı üzerinden görüntülenecek. Öğrencilerin evine sınav sonuç belgesi gönderilmeyecek.
Adaylar KPSS sonuçlarını T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin "https://sonuc.osym.gov.tr" adresinden sorgulayabilir.
Sınav sonuç belgesinde adayların testlere verdiği doğru, yanlış cevap sayıları ve KPSS puanları yer alacak.
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
ÖSYM sınav KPSS
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

9 Ağustos koronavirüs tablosu açıklandı

9 Ağustos koronavirüs tablosu açıklandı

Hadımköy'de kaybolan 3 kız çocuğu bulundu

Hadımköy'de kaybolan 3 kız çocuğu bulundu

Annesi mini şortlu pozuyla mesaj verdi! "Kimsenin kadını olamadım"

Annesi mini şortlu pozuyla mesaj verdi! "Kimsenin kadını olamadım"

Ece Üner'in eşi bakın kim çıktı? Her gün ekranlarda görüyoruz

Ece Üner'in eşi bakın kim çıktı? Her gün ekranlarda görüyoruz

Antalya'da sağlık çalışanlarının izinleri iptal

Antalya'da sağlık çalışanlarının izinleri iptal

Eda Nur Kaplan'ın ifadesi ortaya çıktı: Yarı baygındım, karşı koyamadım

Eda Nur Kaplan'ın ifadesi ortaya çıktı: Yarı baygındım, karşı koyamadım

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Bartın Milletvekili Tunç’tan Akşener’e: Tavrı çok incitici ve yanlış

Bartın Milletvekili Tunç’tan Akşener’e: Tavrı çok incitici ve yanlış

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Yargıtay'dan sevgili kararı! Gece yarısı kocasına basılmıştı

Yargıtay'dan sevgili kararı! Gece yarısı kocasına basılmıştı

Yangın bölgesinde yağmur mutluluğu

Yangın bölgesinde yağmur mutluluğu

Kamuflajlı Afganlardan sonra şimdi de onlar! Gözaltılar var

Kamuflajlı Afganlardan sonra şimdi de onlar! Gözaltılar var

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.