KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM duyurdu!

2021 KPSS sonuçlarının ne zaman açıklanacağı ÖSYM'nin sınav takviminde belli oldu. KPSS'ye giren kamu personeli adayları, sonuçlarını ÖSYM'nin AİS ekranı üzerinden görüntüleyecek. Sınav sonuçları adayların evine posta yolu ile gönderilmeyecek, sonuçlar elektronik ortamdan görüntülenecek. İşte ayrıntılar...
KPSS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
KPSS sonuçlarının ne zaman açıklanacağı belli oldu.
ÖSYM takviminde KPSS A Grubu ve Öğretmenlik Sınav sonuçlarının 16 Eylül 2021'de açıklanacağı bilgisi yer aldı.
Sınav sonuçları ÖSYM'nin AİS ekranı üzerinden görüntülenecek. Öğrencilerin evine sınav sonuç belgesi gönderilmeyecek.
Adaylar KPSS sonuçlarını T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin "https://sonuc.osym.gov.tr" adresinden sorgulayabilir.
Sınav sonuç belgesinde adayların testlere verdiği doğru, yanlış cevap sayıları ve KPSS puanları yer alacak.
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