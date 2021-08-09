KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM duyurdu!

2021 KPSS sonuçlarının ne zaman açıklanacağı ÖSYM'nin sınav takviminde belli oldu. KPSS'ye giren kamu personeli adayları, sonuçlarını ÖSYM'nin AİS ekranı üzerinden görüntüleyecek. Sınav sonuçları adayların evine posta yolu ile gönderilmeyecek, sonuçlar elektronik ortamdan görüntülenecek. İşte ayrıntılar...