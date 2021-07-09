KPSS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? Tercih tarihleri için geri sayım!

"KPSS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?" sorusunun yanıtı merak konusu oldu. Tercihler 1-8 Temmuz arasında gerçekleştirilmişti. Tercih döneminin sona ermesiyle sonuçların açıklanacağı tarih araştırılıyor. İşte ayrıntılar...
KPSS tercih sonuçları ne zaman açıklanır?
KPSS tercih sonuçlarının temmuz ayının son haftası veya ağustos ayının ilk haftasında açıklanacağı tahmin ediliyor.
KPSS tercih sonuçlarının ne zaman açıklanacağına ilişkin henüz herhangi bir açıklama yapılmadı. Açıklama yapıldığında haberimizde yer alacaktır.
Yerleştirme bilgileri, yerleştirme sonuçları ÖSYM’nin resmi internet sayfasında erişilebilir olacak.
Bunun ardından yerleştirme bilgileri ve sonuçları ÖSYM tarafından ilgili kurumlara elektronik ortamda verilecek.
KADRO VE POZİSYONLARA ATANMA
ÖSYM tarafından yerleştirilen adaylar, başka herhangi bir sınav veya mülakat yapılmadan, yerleştirme yapılan kadro ve pozisyonlara kamu kurum ve kuruluşlarınca direkt olarak atanacak.