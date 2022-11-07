Küfü evinizden uzak tutmak için yapmanız gereken tek şey bu bitkiyi almak

Bitkiler evin çok daha yaşanılabilir ve canlı görünmesini sağlamakla kalmıyor. Aynı zamanda evdeki kötü enerjileri ve küfleri uzaklaştırabiliyor. Evde bulunan küfler birçok kişinin dertleri arasında bulunuyor. Evdeki küflerin neden kaynaklandığını bilmek ve ona göre çözüm yollarını denemek gerekiyor. Evde küf neden oluşur ve bu küflerden nasıl uzak durulur merak ediyorsanız aşağıdaki yöntemi deneyebilirsiniz.

EVDE KÜF NEDEN OLUŞUR?

Evde küf neden olur diyorsanız bunun temel sebebi rutubet. Duvarlarda rutubet sebebi ile küf oluşuyor ve bu konu ile ilgili herhangi bir önlem alınmıyorsa, yayılmaya devam ediyor. Zaman içinde duvara yakın olan gardırop gibi alanlarda da küflenme görülmeye başlanabilir. Evde rutubete maruz kalan her alan zaman içinde mutlaka zarar görüyor. Nem bir yandan çürümeye sebep olurken bir yandan da evin içinde ağır bir koku yaratır.

KÜFÜ ÖNLEMEK İÇİN ALINMASI GEREKEN BİTKİ

Gardening Express uzmanlarının açıkladığı gibi: "Evdeki küf aşırı nemden kaynaklanır. Banyo gibi sıcak odalar özellikle risk altındadır. Küfü uzak tutmak için bitkileri kullanmak, evinizdeki nemi ve nemi kontrol etmenin pratik ve doğal bir yoludur. Bir bitkinin nemi azaltmada ne kadar iyi olduğu, çiy, sis ve diğer nemi emme yeteneğiyle ilgilidir. Bu nem daha sonra köklerine iner."

Uzmanlar barış zambaklarının evi küflerden uzak tutacağını belirtiyor. Barış zambağı veya barış çiçeği aynı zamanda benen, formaldehit, trikloretilen, amanyok, tolüen, ksilen gibi havada bulunan kimyasallar temizliyor. Bu sarmaşık çeşidi de birçok zararlı kimyasalın etkisini azaltıyor.