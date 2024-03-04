Kulakları temizlerken yapılan o hata! Uzman isim 'Kesinlikle temizlemeyin' diyerek uyardı

Doğumsal işitme kayıplarında en önemli faktör rutin taramaların yapılıyor olması olduğunu kaydeden Saydam, "Doğumsal bir işitme kaybı olmayan işitme kayıpları da mevcuttur çocuklarda. Bunlarda en sık karşılaştığımız şey orta kulakta sıvı birikmesi ile giden bir işitme kaybı türü, orta kulak iltihaplanması ama mikrobik orta kulak iltihaplanmasında olduğu gibi çok gürültülü yani ağrılı ateşinin olduğu, akıntının olduğu bir klinik tablodan bahsetmiyorum. Bu çocuklar çoğu zaman size anne baba olarak bir kere söyledikleri ama günler boyu bir daha söylemedikleri tek ya da iki taraflı olan kulak ağrısından bahsedebilirler" açıklamasında bulundu.