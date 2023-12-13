Kur'an-ı Kerim'i yırtarak küfretti! Linç edilmekten polis kurtardı! Valilikten açıklama geldi

Olay yerine gelen Kaymakam Cihat Koç ve İlçe Emniyet Müdürü Saffet Özdemir, vatandaşları sakinleştirerek dağılmalarını istedi.

Valilikten yapılan açıklamada, "Bugün saat 15.00 sıralarında Silopi Kaymakamlığı önünde İ.B. adlı şahıs tarafından kutsal kitabımız Kur’an-ı Kerime yırtma girişiminde bulunmuş olup ilgili kişi kaymakamlık girişindeki nöbetçi polisler tarafından müdahale edilerek engellenmiştir.