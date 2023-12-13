HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Kur'an-ı Kerim'i yırtarak küfretti! Linç edilmekten polis kurtardı! Valilikten açıklama geldi

Kur'an-ı Kerim'i yırtarak küfretti! Linç edilmekten polis kurtardı! Valilikten açıklama geldi

13.12.2023 23:37 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şırnak'ın Silopi ilçesinde, kaymakamlık binası önünde eline aldığı Kur'an-ı Kerim yırtarak küfreden İ.B. (34), çevredekiler tarafından linç edilmek istendi. İ.B.'yi linçten polis kurtardı. Şırnak Valiliği tarafından yapılan açıklamada, Kur’an-ı Kerim yırtma girişiminde bulunan şahsın 12 ayrı suç kaydı olduğunu bildirildi.

Olay, akşam saatlerinde Silopi ilçesi 2’nci Cadde üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, kaymakamlık binası önündeki caddeye gelen İ.B., elindeki Kur'an’ı Kerim’i yırtarak, küfretmeye başladı.


Keşfet

LİNÇ EDİLMEK İSTENDİ

LİNÇ EDİLMEK İSTENDİ
Çevredekilerin sözlü tepkisi, büyüyerek linç girişimine dönüştü. Olay yerine gelen polis ekiplerince linçten kurtarılan İ.B., kaymakamlık binasına götürüldü.
Olay yerine gelen Kaymakam Cihat Koç ve İlçe Emniyet Müdürü Saffet Özdemir, vatandaşları sakinleştirerek dağılmalarını istedi.
Alınan güvenlik önlemleri altında zırhlı araçla kaymakamlık binasından alınan İ.B., ifadesi alınmak üzere İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü. İ.B.'nin gözaltına alınmasının ardından kalabalık dağıldı.

## VALİLİK AÇIKLAMA YAPTI

## VALİLİK AÇIKLAMA YAPTI
Şırnak Valiliği, Silopi Kaymakamlığı önünde Kur’an-ı Kerim yırtma girişiminde bulunan şahsın 12 ayrı suç kaydı olduğunu bildirdi.
Valilikten yapılan açıklamada, "Bugün saat 15.00 sıralarında Silopi Kaymakamlığı önünde İ.B. adlı şahıs tarafından kutsal kitabımız Kur’an-ı Kerime yırtma girişiminde bulunmuş olup ilgili kişi kaymakamlık girişindeki nöbetçi polisler tarafından müdahale edilerek engellenmiştir.
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Şırnak Kur'an-ı Kerim
En Çok Okunan Haberler
Piyasalar merakla bekliyordu! Fed faiz kararını açıkladı

Piyasalar merakla bekliyordu! Fed faiz kararını açıkladı

Şampiyonlar Ligi'nde tarihi gece!

Şampiyonlar Ligi'nde tarihi gece!

Starbucks'a pompalı tüfekle saldırı! Defalarca ateş açtı

Starbucks'a pompalı tüfekle saldırı! Defalarca ateş açtı

Japon uzmandan İstanbul uyarısı! Riskli ilçeleri tek tek açıkladı

Japon uzmandan İstanbul uyarısı! Riskli ilçeleri tek tek açıkladı

Savcının odasında pozlar veren kadın avukatın paylaşımları sosyal medyada gündem oldu

Savcının odasında pozlar veren kadın avukatın paylaşımları sosyal medyada gündem oldu

"Artık hür ve müstakilim" diyerek istifa etmişti! İYİ Parti'de bir gün sonra sürpriz gelişme

"Artık hür ve müstakilim" diyerek istifa etmişti! İYİ Parti'de bir gün sonra sürpriz gelişme

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Hastalarını hipnotize ederek cinsel saldırıda bulundu

Hastalarını hipnotize ederek cinsel saldırıda bulundu

Ayaklarınız kış boyu sıcak ve kuru kalsın! Merrell outdoor ayakkabı indirime girdi

Ayaklarınız kış boyu sıcak ve kuru kalsın! Merrell outdoor ayakkabı indirime girdi

Hopladı zıpladı yetmedi parende attı! Çizmelerini böyle denedi

Hopladı zıpladı yetmedi parende attı! Çizmelerini böyle denedi

Türkiye gündemine yön vermişti! "Dilan ve Engin Polat çifti bana para teklif etti"

Türkiye gündemine yön vermişti! "Dilan ve Engin Polat çifti bana para teklif etti"

Yüksek ısı yalıtımı, su geçirmezlik, ultra konfor! Çok satanlarda zirvede

Yüksek ısı yalıtımı, su geçirmezlik, ultra konfor! Çok satanlarda zirvede

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.