Kur'an-ı Kerim'i yırtarak küfretti! Linç edilmekten polis kurtardı! Valilikten açıklama geldi

Olay, akşam saatlerinde Silopi ilçesi 2’nci Cadde üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, kaymakamlık binası önündeki caddeye gelen İ.B., elindeki Kur'an’ı Kerim’i yırtarak, küfretmeye başladı.
LİNÇ EDİLMEK İSTENDİ
Çevredekilerin sözlü tepkisi, büyüyerek linç girişimine dönüştü. Olay yerine gelen polis ekiplerince linçten kurtarılan İ.B., kaymakamlık binasına götürüldü.
Olay yerine gelen Kaymakam Cihat Koç ve İlçe Emniyet Müdürü Saffet Özdemir, vatandaşları sakinleştirerek dağılmalarını istedi.
Alınan güvenlik önlemleri altında zırhlı araçla kaymakamlık binasından alınan İ.B., ifadesi alınmak üzere İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü. İ.B.'nin gözaltına alınmasının ardından kalabalık dağıldı.
## VALİLİK AÇIKLAMA YAPTI
Şırnak Valiliği, Silopi Kaymakamlığı önünde Kur’an-ı Kerim yırtma girişiminde bulunan şahsın 12 ayrı suç kaydı olduğunu bildirdi.
Valilikten yapılan açıklamada, "Bugün saat 15.00 sıralarında Silopi Kaymakamlığı önünde İ.B. adlı şahıs tarafından kutsal kitabımız Kur’an-ı Kerime yırtma girişiminde bulunmuş olup ilgili kişi kaymakamlık girişindeki nöbetçi polisler tarafından müdahale edilerek engellenmiştir.