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Kurban Bayramı için Ege'ye akın ettiler! Doluluk yüzde 100'e ulaştı: 'Kıpırdayacak yer yok'

27.06.2023 14:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kurban Bayramını fırsat bilenler Ege ve Akdeniz'e akın etti. Ege'nin turistik merkezlerindeki tesislerde doluluk oranı yüzde 100'e ulaştı. Çeşme'deki otellerde neredeyse boş oda kalmadığı ifade ediliyor. Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran, "Ilıca Plajı'nda kıpırdayacak yer yok, çok doluyuz, çok kalabalığız" dedi.

Turkuaz rengi denizi ve kültürel değerleriyle öne çıkan Ege'nin turistik merkezlerindeki tesisler, Kurban Bayramı'na yaklaşık yüzde 100 dolulukla giriyor. Denizi, kumu ve güneşinin yanı sıra rüzgarıyla da yerli turistin Ege'deki en önemli tercihlerinden Çeşme'deki otellerde neredeyse boş oda kalmadığı ifade ediliyor. İlçeye olan ilgi, kendisini plaj ve çarşılardaki kalabalıkla ve ana caddelerdeki trafik yoğunluğuyla da gösteriyor.

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"KIPIRDAYACAK YER YOK"

Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran, otellerde yüzde 100'e yakın doluluğa ulaştıklarını, plajların da tam kapasite dolduğunu söyledi.

Oran, "Ilıca Plajı'nda kıpırdayacak yer yok, çok doluyuz, çok kalabalığız. Çeşme Belediyesi olarak 24 saat hizmet vermek, talepleri karşılayabilmek için mücadele ediyoruz. Bu arada turizmcilerimiz de esnafımız da gayet mutlu ve mesut çünkü herkes dolu ve para kazanıyor." dedi.

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KUŞADASI'NDA UZUN ARAÇ KUYRUKLARI OLUŞTU

Doğası ve turkuaz rengi koylarıyla ünlü Dilek Yarımadası Büyük Menderes Deltası Milli Parkı, UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ndeki Güvercinada, tarihi Kadıkalesi ve mavi bayraklı plajlarıyla Kuşadası'nda da yoğunluk yaşanıyor.

Her bütçeye uygun otelin bulunduğu ilçede, yoğunluktan dolayı zaman zaman trafikte uzun araç kuyrukları oluşuyor.

En çok tercih edilenlerden Kadınlar Denizi Plajı başta olmak üzere ilçedeki plajlarda boş yer bulmak da çok zor.

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Kuşadası Turizm Derneği Başkanı Bülent İlbahar, Kurban Bayramı dolayısıyla çok ciddi bir hareketlilik olduğunu belirterek, "Şu anda söyleyecek tek şey, çok memnunuz. 9 günlük bayram tatili bize yaradı. Onun için çok mutluyuz, yani bütün oteller yüzde 95 ile yüzde 100 arasında doluluğunu koruyor." dedi.

Kuşadası Otelciler Derneği Başkanı Tacettin Özden de otellerin tamamının neredeyse dolduğunu, bazı otellerin birkaç boş odasının kaldığını dile getirdi.

Nisan ve mayıs aylarının durağan geçmesinden dolayı şehirdeki herkesin böyle bir hareketliliğe hasret olduğunu dile getiren Özden, şöyle devam etti:

"Sezonun ilk ciddi hareketliliği bu. Dolayısıyla da herkes hazır ve heyecanla bugünü bekliyordu. Şu anda Kuşadası'nın her tarafında ciddi bir doluluk var. Her mekana gittiğinizde neredeyse dolu gibi görünüyor. Dolayısıyla güzel bir hareket var. Caddeler, sokaklar hareketli. Araç trafiği oldukça yoğun. Sezona giriş öncesi güzel bir can suyu oldu bu. Nisan, mayısta düşmüştü çünkü işlerimiz. Onun da güzel bir telafisi oluyor. Haziran ayına ve sezona güzel bir moral ve motivasyonla başlamış oluyoruz."

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Ege'nin bayram yoğunluğu yaşanan bir diğer ilçesi Didim'de de Altınkum Plajı, yılın en kalabalık günlerini geçiriyor.

Kaynak: AA

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Anahtar Kelimeler:
Kurban Bayramı kuşadası çeşme ege

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