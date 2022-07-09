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Kurban Bayramı mesajları 2022! Birbirinden farklı ve anlamlı, kısa, uzun, ve resimli Kurban Bayramı mesajları ve sözleri

09.07.2022 09:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kurban Bayramı mesajları, merak konusu oldu. Kurban Bayramı bu yıl 9 Temmuz Cumartesi günü idrak edilecek. Bilhassa bayramı sevdiklerinden uzakta geçirecek olan kişilerin araştırdığı bayram mesajları çok sayıda vatandaş tarafından Instagram, Twitter ya da Facebook'ta paylaşılmakta; kısa mesaj olarak gönderilmekte. En güzel, resimli, farklı bayram mesajları paylaşarak sevdiklerinizin bayramını tebrik edebilirsiniz. İşte 2022 en güncel bayram mesajları, Kurban Bayramı’nda atılacak bayram mesajları

Kurban Bayramı sebebiyle en güzel ve en farklı bayram mesajları merak konusu oldu. Siz de hazırladığımız mesajları Twitter, Instagram, Facebook, Telegram gibi sosyal medya hesaplarınızda ya da kısa mesaj şeklinde sevdiklerinizle paylaşıp, bayramlarına güzellik kutlayabilirsiniz. Kurban Bayramı mesajı paylaşmak isteyen birçok vatandaşın sorguladığı bayram mesajlarına haberimizden ulaşabilirsiniz. İşte en güncel, en anlamlı bayram mesajları 2022...

RESİMLİ VE ANLAMLI KURBAN BAYRAMI MESAJLARI!

-Sağlık, sıhhat ve huzur sizinle olsun. Aileniz ve sevdiklerinizle mutlu bayramlar dilerim! -Kalpler vardır sevgiyi yaşatmak için, insanlar vardır dostluğu paylaşmak için ve bayramlar vardır sevgi ile kucaklaşmak için. Bayramınız mübarek olsun! -Bayramlar, insanlar arasındaki karşılıklı sevgi ve saygının perçinlendiği günlerdir. Bayramlar, insanların birbirleriyle olan dargınlıklarını unuttukları, barıştıkları, kardeşçe kucaklaştıkları günlerdir. Sağlıklı, huzur dolu bayramlar dilerim! Kurban Bayramınız mübarek olsun...
-Kurban Bayramı'nda çaldığın kapıdan bakma, bir elinle vereceğini öteki elinle tutma... Kurbanlık hayrınız kabul; Bayramınız mübarek olsun! -Bugün bayram, sevin sevilelim. Bugün bayram, gülün gülüverelim. Bugün bayram, en güzel giysilerimizi giyelim. Bugün bayram, kalkın sevdiklerimize gidelim! Bayramınız kutlu olsun...
-Yüreklerin kavuştuğu, dargınların barıştığı, zordakilerin ferahladığı nice bayramlar olsun; Kurban Bayramı'nız kutlu olsun!
-Kavurmalar sıcak sıcak, tatlılar da yutulacak! Kurban Bayramını'nın tadı, işte böyle çıkacak! Kurban Bayramı'nız kutlu olsun! -Baklavalar dizi dizi, kurbanlıklar bekler bizi. Bayram geldi mi zilimizi, çalar çocuklar mini mini! Bayramınız mübarek olsun...
-Küslerin barıştığı, ellerin tutuştuğu, yüzlerin gülüştüğü nice bayramlar olsun... Sohbetimiz daim olsun... İyi Bayramlar! -Allah'a şükürler olsun ki seni doyurmadı mı? Sofranı bereketlendirmedi mi? Kurban Bayramı'nda uzanan her el gök yüzünden bir işaret olsun... Bayramın mübarek olsun....
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