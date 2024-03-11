Kurban Bayramı'nda hisse yerine bozuk et ve salam dağıttıkları iddia edilen sanıklar yargılanıyor

Duruşmada dinlenen bazı müştekiler, işletmeye ait kurban ilanını nerede gördüklerini ve sonrasında ödemeyi nasıl yaptıkların anlattı. Davacıların beyanlarına karşı diyecekleri sorulan Ali A, hisselerin bir kısmını temin etmesi için Ankara'da bir işletmeyle anlaştıklarını anımsatarak, sonrasında müştekilerle beraber kendilerinin de mağdur olduğunu ifade etti.