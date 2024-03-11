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  4. Kurban Bayramı'nda hisse yerine bozuk et ve salam dağıttıkları iddia edilen sanıklar yargılanıyor

Kurban Bayramı'nda hisse yerine bozuk et ve salam dağıttıkları iddia edilen sanıklar yargılanıyor

11.03.2024 15:03
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Bursa'da kurban eti bekleyen yüzlerce vatandaşı şoka uğratan baba, oğlu ve kızı kendilerinin de mağdur olduğunu öne sürdü. Geçtiğimiz yıl meydana gelen olayda vatandaşlar hisseleri yerine bozuk kıyma, et ve salam dağıtıldığı gerekçesiyle isyan etmişti. 3 bin 660'ar yıla kadar hapsi istenen sanıklardan baba A.A. "20 milyon lira zarar ettik, 1 kuruş maddi menfaatim olmadı" diyerek tahliyesini istedi.

Kurban Bayramı'nda et restoranından büyükbaş kurban hissesi alan yüzlerce kişi neye uğradığını şaşırmıştı. Vatandaşlara bozuk kıyma, et, salam dağıttıkları iddiasıyla yargılanan 3 sanığın kendilerini savunmaları dikkat çekti.Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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Bursa 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, haklarında "dini inanç ve duyguların istismar edilmesi suretiyle dolandırıcılık" suçundan 3 bin 660'ar yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan tutuklu sanıklar Ali A, oğlu Enes A, müştekiler ve taraf avukatları katıldı. Ali A'nın kızı tutuksuz sanık M. A. ise duruşmaya SEGBİS'le bağlandı.

Duruşmada dinlenen bazı müştekiler, işletmeye ait kurban ilanını nerede gördüklerini ve sonrasında ödemeyi nasıl yaptıkların anlattı. Davacıların beyanlarına karşı diyecekleri sorulan Ali A, hisselerin bir kısmını temin etmesi için Ankara'da bir işletmeyle anlaştıklarını anımsatarak, sonrasında müştekilerle beraber kendilerinin de mağdur olduğunu ifade etti.

Sanık Enes A. ise babasının Ankara'daki işletme ile hisse başına 5 bin 700 liraya anlaştığını, bu hisseleri ise 6 bin 800-7 bin 100 lira karşılığında müşterilere sattıklarını anlattı. Hisse başı ortalama 1000 lira kar marjı bulunduğunu aktaran sanık, ancak yaşananlar nedeniyle 20 milyon lira zarar ettiklerini belirterek, "Bu olayda 1 kuruş maddi menfaatim olmamıştır. Paramı, işlerimi kaybettim. Tahliyemi talep ederim." dedi.

Olayla ilgisi olmadığını ileri süren M. A. ise bazı müştekilerin yaşananları yanlış hatırladığını ve babasına yardım etmek için süreli olarak işletmeye geldiğini, birçok müşteriye bunu söylediğini ifade etti. Ankara'daki işletme sahiplerinin tanık olarak dinlenmesine ve sanıkların tutukluluğunun devamına karar veren mahkeme heyeti duruşmayı erteledi.

NE OLMUŞTU?

NE OLMUŞTU?

Osmangazi ilçesinde geçen yıl, bir et restoranından büyükbaş kurban hissesi alan kişilere et yerine salam, sosis dağıtıldığı, paketlenmiş kıyma ve vakumlanmış etlerin bozuk çıktığı iddiası üzerine vatandaşlar ile firma sahipleri arasında tartışma çıkmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Kurban Bayramı Kurban eti kıyma
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