Kurum ile İmamoğlu arasında nefes kesen yarış! İstanbul için son anket: Burun farkıyla önde...

Türkiye artık seçim atmosferine iyiden iyiye girdi. Partiler adaylarını belirledi ve saha çalışmaları arttı. Anket şirketleri de yoğun bir tempoda seçmenin nabzını tutmaya devam ediyor. Özellikle İstanbul'daki yüksek ilgi araştırmacıları bu bölgedeki çalışmaları hızlandırmaya itti.
CHP'nin Ekrem İmamoğlu'nu duyurmasının ardından Cumhur İttifakı da İstanbul adayı olarak Murat Kurum'u belirledi. Seçimin bu iki aday arasında geçmesi beklenirken, 'müstakillik' vurgusu yapan İYİ Parti ve AK Parti'yle anlaşamayan Yeniden Refah da adaylarını duyurdu. Son olarak Başak Demirtaş'ın isminin adaylık için geçtiği DEM Parti, Meral Danış Beştaş'la yarışa katıldı.
İstanbul'da son anket çalışması ise HBS Araştırma şirketinden geldi. 2 bin 925 kişiyle yüz yüze yapılan ankette seçmenlere, "31 Mart Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinde hangi partiye oy vereceksiniz?" sorusu yöneltildi. Sonuçlarda Cumhur İttifakı Adayı Murat Kurum, burun farkıyla CHP'nin adayı Ekrem İmamoğlu'nun önünde yer aldı. İşte son anket sonuçları;