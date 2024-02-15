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  4. Kurum ile İmamoğlu arasında nefes kesen yarış! İstanbul için son anket: Burun farkıyla önde...

Kurum ile İmamoğlu arasında nefes kesen yarış! İstanbul için son anket: Burun farkıyla önde...

Ufuk Dağ Ufuk Dağ Mynet Haber / İçerik Editörü
15.02.2024 11:43 | Son Güncelleme:
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31 Mart seçimlerine gün gün yaklaşırken sahada çalışmalarına devam eden adaylarla birlikte anket şirketleri de gaza bastı. Yapılan çalışmalar İstanbul'da yoğunlaştı. Kafa kafaya geçmesi beklenen yarış için yayınlanan anketler yakından takip ediliyor. Diğer anketlerde olduğu gibi son ankette de Kurum ile İmamoğlu arasındaki fark gözlerden kaçmadı. İşte İstanbul'da son durum...

Türkiye artık seçim atmosferine iyiden iyiye girdi. Partiler adaylarını belirledi ve saha çalışmaları arttı. Anket şirketleri de yoğun bir tempoda seçmenin nabzını tutmaya devam ediyor. Özellikle İstanbul'daki yüksek ilgi araştırmacıları bu bölgedeki çalışmaları hızlandırmaya itti.

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CHP'nin Ekrem İmamoğlu'nu duyurmasının ardından Cumhur İttifakı da İstanbul adayı olarak Murat Kurum'u belirledi. Seçimin bu iki aday arasında geçmesi beklenirken, 'müstakillik' vurgusu yapan İYİ Parti ve AK Parti'yle anlaşamayan Yeniden Refah da adaylarını duyurdu. Son olarak Başak Demirtaş'ın isminin adaylık için geçtiği DEM Parti, Meral Danış Beştaş'la yarışa katıldı.

İstanbul'da son anket çalışması ise HBS Araştırma şirketinden geldi. 2 bin 925 kişiyle yüz yüze yapılan ankette seçmenlere, "31 Mart Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinde hangi partiye oy vereceksiniz?" sorusu yöneltildi. Sonuçlarda Cumhur İttifakı Adayı Murat Kurum, burun farkıyla CHP'nin adayı Ekrem İmamoğlu'nun önünde yer aldı. İşte son anket sonuçları;

AK PARTİ-MHP: YÜZDE 38,3

AK PARTİ-MHP: YÜZDE 38,3

CHP: YÜZDE YÜZDE 36,9

CHP: YÜZDE YÜZDE 36,9

İYİ PARTİ: YÜZDE 5,2

İYİ PARTİ: YÜZDE 5,2
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Anahtar Kelimeler:
Ekrem İmamoğlu İstanbul Murat Kurum anket
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