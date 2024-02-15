Kurum ile İmamoğlu arasında nefes kesen yarış! İstanbul için son anket: Burun farkıyla önde...

CHP'nin Ekrem İmamoğlu'nu duyurmasının ardından Cumhur İttifakı da İstanbul adayı olarak Murat Kurum'u belirledi. Seçimin bu iki aday arasında geçmesi beklenirken, 'müstakillik' vurgusu yapan İYİ Parti ve AK Parti'yle anlaşamayan Yeniden Refah da adaylarını duyurdu. Son olarak Başak Demirtaş'ın isminin adaylık için geçtiği DEM Parti, Meral Danış Beştaş'la yarışa katıldı.