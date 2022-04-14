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Kutlu Doğum Haftası mesajları 2022! En yeni, resimli Kutlu Doğum Haftası mesajları ve sözleri

14.04.2022 08:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kutlu Doğum Haftası mesajları, 14 Nisan Perşembe günü itibarıyla başlayan ve 20 Nisan Çarşamba günü sona erecek olan Kutlu Doğum Haftası sebebiyle günün en çok araştırılan konuları arasında yer alıyor. Haftanın bir diğer ismi ise Mevlid-i Nebi Haftasıdır. İslam peygamberi Hz. Muhammed, çok sayıda etkinlik ile Mevlid-i Nebi Haftasında anılmaktadır. İşte en yeni, resimli Kutlu Doğum Haftası mesajları ve sözleri...

Kutlu Doğum Haftası mesajları günün en çok araştırılan konuları arasında yer alıyor. Kutlu Doğum haftasının başlangıç tarihi 14 Nisan 2022 Perşembe, bitiş tarihi ise 20 Nisan 2022 Çarşambadır. Kutlu Doğum Haftası mesajları merak konusu oldu. Öte yandan Mevlid-i Nebi Haftası olarak da bilinen bu özel hafta için ülkenin dört bir yanında hazırlıklar başladı. En yeni, resimli Kutlu Doğum Haftası mesajları ve sözleri haberimizde...

KUTLU DOĞUM HAFTASI MESAJLARI 2022!

Bu mübarek haftada Peygamber Efendimizin “Yeryüzünde Allah'ın seyyah melekleri vardır. Onlar ümmetimin selâmını (anında) bana ulaştırırlar.” hadisini idrak edebilmek dileğiyle, kandiliniz mübarek olsun.
Yaratılmışların en hayırlısı, Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Sallallahu Aleyhi Vesellem için duygularımızı dile getirdiğimiz şu mübarek günde salat ve selam O'na olsun... Kutlu doğum haftanız mübarek olsun.
Yalvarışımı kabul eyle!.. Şefaat mumunu yak Ya Resûlullah!.. Yak ki, aciz kalemimi aradan kaldırarak o muma atılayım..Ömür ırmağımı senin saadet havuzuna akıtayım.. Kutlu doğum haftanız mübarek olsun.
Gül sevginin tacıdır, her bahar bir gül taçlanır. O gül ki Muhammet'i hatırlatır. Onu hatırlayana gül koklatır. Allah, nice gül kokulu sevgi dolu Kutlu Doğum haftası kutlamayı nasip etsin

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O’na Uyunuz..O’nu Örnek Alınız Ki O,Sizde Hergün Yeniden Doğsun...Yüreğinizi Verin Ki O’na,Yarın Orada Sizinle Olsun.
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