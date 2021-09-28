KYK burs başvurusu başladı mı, ne zaman 2021? KYK bursu kaç TL?

KYK burs başvuruları geçtiğimiz yıllarda da olduğu gibi e-Devlet üzerinden alınıyor. KYK burs miktarı lisans, yüksek lisans ve doktor seviyelerindeki öğrencilere göre değişkenlik gösteriyor. Geçtiğimiz yıl yüksek lisans öğrencilerine bin 300 TL, doktora öğrencilerine ise bin 950 TL burs verilmişti. İşte merak edilenler...

KYK BURS BAŞVURULARI BAŞLADI MI 2021?

KYK burs ve kredi başvuruları henüz başlamadı. KYK burs başvurularının, ek tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından başlayacağı öngörülüyor.

KYK BURSU KAÇ TL? Geçtiğimiz yıl üniversite öğrencilerine KYK tarafından 650 TL burs verilmişti. Yüksel lisans için bin 300 TL, doktora için ise bin 950 TL burs sağlandı.

KİMLER KYK BURSUNDAN YARARLANABİLİR? * Ön lisans öğrencileri, * Lisans öğrencileri, * İki yıllık okullardan mezun olup, dört yıllık okulların üçüncü sınıfına dikey geçiş sınavı ile ara vermeden kayıt yapan öğrenciler, ( intibak veya hazırlık sınıfında burs verilmez. * Yüksek Lisans (Master ve Doktora) öğrencileri,(hazırlık sınıfında burs verilmez)