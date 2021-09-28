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KYK burs başvurusu başladı mı, ne zaman 2021? KYK bursu kaç TL?

28.09.2021 14:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2021-2022 eğitim öğretim yılında üniversiteyi kazanan binlerce öğrencinin gözü KYK burs başvurularının başlayacağı tarihte. Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) öğrencilerin eğitimine destek olmak amacıyla burs imkanı sağlayan kurumların arasında yer alıyor. Geçtiğimiz günlerde KYK yurt sonuçları açıklanmıştı. İşte detaylar...

KYK burs başvuruları geçtiğimiz yıllarda da olduğu gibi e-Devlet üzerinden alınıyor. KYK burs miktarı lisans, yüksek lisans ve doktor seviyelerindeki öğrencilere göre değişkenlik gösteriyor. Geçtiğimiz yıl yüksek lisans öğrencilerine bin 300 TL, doktora öğrencilerine ise bin 950 TL burs verilmişti. İşte merak edilenler...

KYK BURS BAŞVURULARI BAŞLADI MI 2021?

KYK burs ve kredi başvuruları henüz başlamadı. KYK burs başvurularının, ek tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından başlayacağı öngörülüyor.

KYK BURSU KAÇ TL?

KYK BURSU KAÇ TL?
Geçtiğimiz yıl üniversite öğrencilerine KYK tarafından 650 TL burs verilmişti. Yüksel lisans için bin 300 TL, doktora için ise bin 950 TL burs sağlandı.

KİMLER KYK BURSUNDAN YARARLANABİLİR?

KİMLER KYK BURSUNDAN YARARLANABİLİR?
* Ön lisans öğrencileri, * Lisans öğrencileri, * İki yıllık okullardan mezun olup, dört yıllık okulların üçüncü sınıfına dikey geçiş sınavı ile ara vermeden kayıt yapan öğrenciler, ( intibak veya hazırlık sınıfında burs verilmez. * Yüksek Lisans (Master ve Doktora) öğrencileri,(hazırlık sınıfında burs verilmez)
* ÖSYM sınav sonucunda ham puan bazında belirlenen puan türünde ilk 100'e giren öğrenciler, * Kurum Kuruluş Kanunu gereği, Yönetim Kurulu tarafından belirlenen, kıstaslara göre Amatör milli sporcu olan öğrenciler, * burstan yararlanabilmektedir. * Not: Bir öğrenci aynı anda, hem burs hem de öğrenim kredisi alamaz.
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Anahtar Kelimeler:
KYK
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