KYK burs başvurusu ne zaman? 2021 KYK yurt ve burs başvuru tarihleri!

KYK burs başvurularındaki son gelişmeler merak ediliyor. Öğrenciler 26 ve 27 Haziran tarihlerinde gerçekleşen YKS sınav sonuçlarının açıklanmasını beklerken, KYK burs başvuruları ile ilgili detaylar da merak konusu oldu. Peki 2021 KYK burs başvurusu ne zaman?

KYK burs başvurusu ne zaman?

KYK burs başvuruları, öğrenciler tarafından ilgiyle takip ediliyor.

Başvurular e-Devlet üzerinden yapılacak YKS sınav sonuçlarının açıklanmasına kısa bir süre kalmışken KYK yurt ve burs başvuru tarihleri araştırılmaya başlandı. Gençlik ve Spor Bakanlığı ile YURTKUR duyurularıyla tarihleri açıklanacak olan KYK başvuruları e Devlet üzerinden gerçekleştirilecek.

Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü’nce her sene Ağustos ayı itibarıyla alınan yurt başvurularının, bu seneki tarihi henüz açıklanmadı.