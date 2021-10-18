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KYK burs başvurusu ne zaman başlayacak? 2021 KYK burs başvuruları başladı mı?

18.10.2021 00:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2021-2022 eğitim öğretim yılı sürerken lisans ve önlisans öğrencilerinin gündeminde KYK burs başvuruları tarihi yer alıyor. Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) öğrencilere burs veren kurumların arasında yer alıyor. KYK burs ve kredileri imkanından her yıl yüz binlerce öğrenci yararlanıyor. İşte merak edilenler...

KYK burs başvurusu elektronik ortamda, e-Devlet üzerinden yapılacak. KYK kredisi geri ödemeli, bursu ise geri ödemesiz veriliyor. KYK burs ve kredi başvurularının ne zaman başlayacağı Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından açıklanacak. KYK bursu verilirken öğrencinin ve ailesinin maddi imkanları göz önünde bulunduruluyor. İşte merak edilenler...

KYK BURS BAŞVURUSU NE ZAMAN?

KYK burs başvurularının, üniversiteye yerleştirme işlemlerinin sona ermesinin ardından başlayacağı tahmin ediliyor.

KYK BURS VE KREDİ BAŞVURULARI NASIL YAPILACAK?

KYK BURS VE KREDİ BAŞVURULARI NASIL YAPILACAK?
KYK burs başvurusu e-Devlet üzerinden yapılacak. e-Devlet şifresi olmayan öğrenciler kimliği ile PTT şubelerine giderek e-devlet şifresi alması ya da diğer e-devlet giriş yöntemlerinden birine (internet bankacılığı, e-imza, mobil imza, T.C. kimlik kartı) sahip olması gerekir.
Başvuru esnasında öğrenciden ekonomik, sosyal ve eğitim durumuna ilişkin bilgiler talep edilir ve bu bilgiler kamu kurumlarından alınan veriler ile karşılaştırılarak teyit edilir.

KYK BURS BAŞVURUSU NE ZAMAN?

KYK BURS BAŞVURUSU NE ZAMAN?
KYK Destek hesabı KYK burs başvurularına ilişkin şu ifadelere yer verdi: "Gelişme ve duyurulardan haberdar olmak için https://gsb.gov.tr internet sitemizi ve resmi sosyal medya hesaplarımızı takip etmeye devam ediniz. İyi günler dileriz."

KİMLER BURSTAN YARARLANAMAZ?

KİMLER BURSTAN YARARLANAMAZ?
* Polis akademisi ile askeri okul öğrencileri * 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 10 uncu maddesine göre burs verilen öğrenciler hariç olmak üzere, 5102 sayılı Kanunun 2 nci maddesi kapsamında yer alan kamu kurum ve kuruluşlarından burs almakta olan öğrenciler * Açık öğretim ve uzaktan eğitim öğrencileri * Kurumdan daha önce burs veya öğrenim kredisi almış olan öğrenciler * Yüksek lisans öğrencilerinden hazırlık sınıfında öğrenim gören öğrenciler * Öğretim kurumuna kayıt tarihi itibari ile bir öğretim yılı kaybı olan öğrenciler
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Anahtar Kelimeler:
KYK
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