KYK burs başvurusu ne zaman başlayacak? 2021 KYK burs başvuruları başladı mı?

KYK burs başvurusu elektronik ortamda, e-Devlet üzerinden yapılacak. KYK kredisi geri ödemeli, bursu ise geri ödemesiz veriliyor. KYK burs ve kredi başvurularının ne zaman başlayacağı Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından açıklanacak. KYK bursu verilirken öğrencinin ve ailesinin maddi imkanları göz önünde bulunduruluyor. İşte merak edilenler...

KYK BURS BAŞVURUSU NE ZAMAN?

KYK burs başvurularının, üniversiteye yerleştirme işlemlerinin sona ermesinin ardından başlayacağı tahmin ediliyor.

KYK BURS VE KREDİ BAŞVURULARI NASIL YAPILACAK? KYK burs başvurusu e-Devlet üzerinden yapılacak. e-Devlet şifresi olmayan öğrenciler kimliği ile PTT şubelerine giderek e-devlet şifresi alması ya da diğer e-devlet giriş yöntemlerinden birine (internet bankacılığı, e-imza, mobil imza, T.C. kimlik kartı) sahip olması gerekir.

Başvuru esnasında öğrenciden ekonomik, sosyal ve eğitim durumuna ilişkin bilgiler talep edilir ve bu bilgiler kamu kurumlarından alınan veriler ile karşılaştırılarak teyit edilir.

KYK BURS BAŞVURUSU NE ZAMAN? KYK Destek hesabı KYK burs başvurularına ilişkin şu ifadelere yer verdi: "Gelişme ve duyurulardan haberdar olmak için https://gsb.gov.tr internet sitemizi ve resmi sosyal medya hesaplarımızı takip etmeye devam ediniz. İyi günler dileriz."