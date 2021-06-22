KYK yapılandırması ne zaman? KYK yapılandırması nasıl yapılır?

KYK borç yapılandırmanın nasıl yapılacağı merak ediliyor. KYK yapılandırma son gün ne zaman? KYK yapılandırmada kaç taksit olacak? KYK yapılandırması ne zaman? KYK yapılandırması nasıl yapılır? sorularının yanıtı araştırılıyor. Bu yapılandırma, vatandaşlara borçlarını daha kolay bir şekilde ödeme fırsatı sunuyor. İşte ayrıntılar...

KYK yapılandırması ne zaman?

KYK kredi borcu olan vatandaşlar bu borcu yapılandırmak için Gelirler İdaresi Başkanlığı'nın 'ivd.gib.gov.tr' adresi üzerinden ya da e-Devlet üzerinden vergi borcu yapılandırma başvurusunda bulunabilir.

KYK YAPILANDIRMASI NASIL YAPILIR? Öncelikle Gelirler İdaresi Başkanlığının İnteraktif Vergi Dairesine giriş yapmalısınız. Giriş yaptıktan sonra karşınıza çıkan e-Devlet seçeneğine tıklayın ve talep edilen bilgileri girin.

Karşınıza çıkan talimatlara göre hareket ettiğiniz takdirde kolaylıkla KYK kredi borcunuzu yapılandırmanız mümkün olacaktır.

Öte yandan vergi dairelerine giderek de KYK kredisi borcu yapılandırmanız mümkündür.