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KYK yapılandırması ne zaman? KYK yapılandırması nasıl yapılır?

22.06.2021 16:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Öğrencilik döneminden borçlu vatandaşlar "KYK yapılandırması ne zaman?" , "KYK yapılandırması nasıl yapılır?" sorularının yanıtını araştırmaya başladı. Resmi Gazetede, vergi borcu olanları ilgilendiren kanun yayımlandı. Bu kanun öğrenim kredisi borcu olan vatandaşları da kapsıyor.

KYK borç yapılandırmanın nasıl yapılacağı merak ediliyor. KYK yapılandırma son gün ne zaman? KYK yapılandırmada kaç taksit olacak? KYK yapılandırması ne zaman? KYK yapılandırması nasıl yapılır? sorularının yanıtı araştırılıyor. Bu yapılandırma, vatandaşlara borçlarını daha kolay bir şekilde ödeme fırsatı sunuyor. İşte ayrıntılar...

KYK yapılandırması ne zaman?

KYK kredi borcu olan vatandaşlar bu borcu yapılandırmak için Gelirler İdaresi Başkanlığı'nın 'ivd.gib.gov.tr' adresi üzerinden ya da e-Devlet üzerinden vergi borcu yapılandırma başvurusunda bulunabilir.

KYK YAPILANDIRMASI NASIL YAPILIR?

KYK YAPILANDIRMASI NASIL YAPILIR?
Öncelikle Gelirler İdaresi Başkanlığının İnteraktif Vergi Dairesine giriş yapmalısınız. Giriş yaptıktan sonra karşınıza çıkan e-Devlet seçeneğine tıklayın ve talep edilen bilgileri girin.
Karşınıza çıkan talimatlara göre hareket ettiğiniz takdirde kolaylıkla KYK kredi borcunuzu yapılandırmanız mümkün olacaktır.
Öte yandan vergi dairelerine giderek de KYK kredisi borcu yapılandırmanız mümkündür.

KYK YAPILANDIRMASI NE ZAMAN?

KYK YAPILANDIRMASI NE ZAMAN?
KYK borç yapılandırması için son gün 31 Ağustos olarak belirlendi. İlgili vatandaşların bu son tarihe kadar başvuruyu tamamlaması gerekmektedir. İlk taksit ödemeleri ise eylül ayının sonuna kadar yapılacak.
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Anahtar Kelimeler:
KYK
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