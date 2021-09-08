KYK yurt başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? KYK yurt sonuçları belli oldu mu?

Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü tarafından başlayan yurt başvuru işlemleri araştırılıyor, yapılan başvurular 6 Eylül tarihinde başlamıştı. Sonuçların açıklanacağı tarih merak konusu oldu. Peki KYK yurt başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

KYK YURT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KYK yurt başvuru sonuçlarının ne zaman açıklanacağı merak ediliyor. Öğrenciler tarafından yurt başvuruları ile ilgili gelişmeler takip ediliyor.

6 Eylül'de başlamış olan başvuru süreci 12 Eylül Pazar günü sona erecek. Sonrasında ise KYK yedek yurt başvuruları alınmış olacak.

Barınma ihtiyacını KYK yurtları ile karşılamak isteyen öğrenciler başvurularını gerçekleştireceği KYK yurt sonuçlarının ne zaman açıklanacağını merak ediyor. Sonuçlar henüz belli olmadı. Ancak yeni bir gelişme olduğunda sayfamızda yer vereceğiz.

10 Eylül Cuma tarihinden sonra kayıt yaptıracak ek kontenjan, yatay-dikey geçiş, özel yetenek, lisansüstü, yurtiçi, yurtdışı değişim programı öğrencileri ve kendi imkanları ile eğitim görmek için gelen uluslararası öğrencilere ait yurt başvuruları önümüzdeki tarihlerde alınacak.