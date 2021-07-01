13 Eylül'de açılacak üniversiteler bu yıl yüz yüze eğitim gerçekleştirecek. Bu noktada yüz binlerce üniversite öğrencisi adayları KYK yurt başvurularının ne zaman yapılacağını araştırmaya koyuldu. "KYK yurt başvuruları başladı mı 2021?" , "KYK yurt başvurusu nasıl yapılır?" sorularının yanıtı merak ediliyor. İşte ayrıntılar...
KYK yurt başvuruları ne zaman yapılacak?
2021-2022 eğitim öğretim yılı 13 Eylül 2021'de başlıyor. Geçtiğimiz yıl koronavirüsten dolayı kapalı olan KYK yurtları da Eylül itibariyle faaliyetine kaldığı yerden devam edecek.
YURTKUR, KYK yurt başvuruları hakkında detayları paylaşacak. Ancak henüz açıklama yapılmadı. Gözler YURTKUR'da olacak.
YURT BAŞVURUSU NASIL YAPILIYOR?
YKS'ye giren ve üniversite kazanan öğrenciler ve ara sınıf öğrenciler yurt başvurusu yapabiliyor.
YURKUR tarafından yurt başvurularının başladığına ilişkin açıklama geldiğinde öğrenciler e-Devlet üzerinden başvuruda bulunuyor.
Yurt başvurusu tarihleri YKS sonucunun açıklanmasından sonra belli olacak. YURTKUR net tarihi öğrencilerle paylaşacak.
Okuyucu Yorumları 0 yorum