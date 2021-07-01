13 Eylül'de açılacak üniversiteler bu yıl yüz yüze eğitim gerçekleştirecek. Bu noktada yüz binlerce üniversite öğrencisi adayları KYK yurt başvurularının ne zaman yapılacağını araştırmaya koyuldu. "KYK yurt başvuruları başladı mı 2021?" , "KYK yurt başvurusu nasıl yapılır?" sorularının yanıtı merak ediliyor. İşte ayrıntılar...