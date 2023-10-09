Lakabı: 'Misafir' Hamas'ın İsrail saldırısının ardındaki isim! Her gece farklı evde kalıyor, ismi muamma, bir kolu ve bacağı...

Dünya, Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'nın, İsrail'e yönelik başlattığı "Aksa Tufanı" isimli kapsamlı saldırısı sonrası yaşananları konuşuyor. Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken silahlı gruplar bölgedeki yerleşim yerlerine girmişti. İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı. Hamas'ın başlattığı "Aksa Tufanı" adlı saldırının arkasındaki isim gündem yarattı.
İngiliz Financial Times; her geçen saat can kaybının yükseldiği olaylarda fitili ateşleyen, Hamas'ın askeri kanadının başındaki isim Muhammed Deif ile alakalı ayrıntılı bir haber yayınladı. Haberde "Misafir: İsrail’e düzenlenen ölümcül saldırının arkasındaki mimar" başlığı kullanılırken cumartesi günkü saldırının sonrasında yayınladığı videoda Deif'in sesinin yumuşak tonda olduğu ifade edildi.
O videoda Deif; "Halkımıza karşı işlenmeye devam eden suçlar ışığında, işgal çılgınlığı ve uluslararası yasa ve kararların inkârı ışığında ve Amerika ve Batı’nın desteği ışığında, düşmanın artık hesap vermeden isyan edemeyeceğini anlaması için tüm bunlara bir son vermeye karar verdik” ifadelerini kullanmıştı.
Gazete Deif'in lakabının "Misafir" olduğunu da vurgulayarak; sebebinin ise Filistinli Deif'in İsrail istihbaratına yakalanmamak adına her gece farklı bir Filistinlinin evinde kalması olduğunu belirtti. Haberde; saldırının Deif'in en ölümcül hamlesi olduğuna da dikkat çekildi. Öte yandan, bundan 20 yıl önce İsrail'in hava saldırısında ölümden döndüğü, bir koluyla bir bacağını kaybettiği kaydedilen Deif'in Hamas ve Filistinliler tarafından çok saygı gördüğü de aktarıldı. Bununla alakalı Filistinli profesör Mkhaimar Abusada Financial Times'a konuştu ve "Bu saldırıdan önce Deif kutsal bir kişiydi ve hem Hamas hem de Filistinliler tarafından saygı duyuluyordu. Onun İsrail’e yönelik bu son operasyonu onu bir tanrı mertebesine getirecektir" dedi.
Diğer yandan Hamas'ın saldırıda elde ettiği en büyük kazanım olarak kaçırılan İsraillilere dikkat çekildi. Hamas'ın çok sayıda İsrailliyi sınırdan geçirip Gazze'ye götürdüğü biliniyor. Böylece Hamas'ın elinin rahatlayacağı ileri sürüldü.