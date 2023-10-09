Lakabı: 'Misafir' Hamas'ın İsrail saldırısının ardındaki isim! Her gece farklı evde kalıyor, ismi muamma, bir kolu ve bacağı...

'MİSAFİR' LAKABININ ANLAMI

Gazete Deif'in lakabının "Misafir" olduğunu da vurgulayarak; sebebinin ise Filistinli Deif'in İsrail istihbaratına yakalanmamak adına her gece farklı bir Filistinlinin evinde kalması olduğunu belirtti. Haberde; saldırının Deif'in en ölümcül hamlesi olduğuna da dikkat çekildi. Öte yandan, bundan 20 yıl önce İsrail'in hava saldırısında ölümden döndüğü, bir koluyla bir bacağını kaybettiği kaydedilen Deif'in Hamas ve Filistinliler tarafından çok saygı gördüğü de aktarıldı. Bununla alakalı Filistinli profesör Mkhaimar Abusada Financial Times'a konuştu ve "Bu saldırıdan önce Deif kutsal bir kişiydi ve hem Hamas hem de Filistinliler tarafından saygı duyuluyordu. Onun İsrail’e yönelik bu son operasyonu onu bir tanrı mertebesine getirecektir" dedi.