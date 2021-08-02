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LGS 2. tercih sonuçları açıklandı mı? MEB'den duyuru!

02.08.2021 14:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

LGS sınavı puanlarıyla gerçekleştirilen yerleştirmenin ardından ek tercih süresi gündeme gelmişti. Milli Eğitim Bakanlığı'nca (MEB) Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki İlk yerleştirmede yerleşemeyen ya da yerleştiği okulu değiştirmek isteyen öğrenciler için Yerleştirmeye Esas 1’inci Nakil Sonuçları açıklandı.

LGS tercihlerini yapan öğrencilerin gözleri ek tercih süresine ilişkin yapılacak açıklamaya çevrilmişti. Söz konusu açıklama Milli Eğitim Bakanlığı'ndan geldi. LGS ek yerleştirme sonuçları, 2 Ağustos 2021 Pazartesi günü açıklandı. İşte merak edilenler...

LGS 2. tercih sonuçları açıklandı mı?

26-30 Temmuz 2021 tarihleri arasında başvurusu yapılan 2021 Yılı Ortaöğretim Kurumlarına Yerleştirmeye Esas 1’inci Nakil Sonuçları yerleştirme sonuçları açıklandı. Sonuçların "meb.gov.tr" internet adresinden kontrol edileceği bildirildi.
Yerleştirmeye esas 2. nakil tercih başvurularının 2-6 Ağustos'ta yapılacağı, sonuçların ise 9 Ağustos'ta açıklanacağı duyuruldu.
Bu şekilde merkezi yürütülen ana yerleştirme süreci, 9 Ağustos 2021'de sona ermiş olacak.
Okula yerleşemeyen öğrencilerin için il/ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarınca yerleştirme başvuruları alınacak. Ardından 20 Ağustos 2021'de yerleştirme süreci sona erecek.
LGS kapsamında merkezi yerleştirmeyle öğrenci kabul eden liselerin taban puanları ve yüzdelik dilimler tablosu ile boş kontenjanları açıklandı.
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sınav LGS Liselere Geçiş Sınavı
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