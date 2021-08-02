LGS 2. tercih sonuçları açıklandı mı? MEB'den duyuru!

26-30 Temmuz 2021 tarihleri arasında başvurusu yapılan 2021 Yılı Ortaöğretim Kurumlarına Yerleştirmeye Esas 1’inci Nakil Sonuçları yerleştirme sonuçları açıklandı. Sonuçların "meb.gov.tr" internet adresinden kontrol edileceği bildirildi.

Yerleştirmeye esas 2. nakil tercih başvurularının 2-6 Ağustos'ta yapılacağı, sonuçların ise 9 Ağustos'ta açıklanacağı duyuruldu.

Bu şekilde merkezi yürütülen ana yerleştirme süreci, 9 Ağustos 2021'de sona ermiş olacak.

Okula yerleşemeyen öğrencilerin için il/ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarınca yerleştirme başvuruları alınacak. Ardından 20 Ağustos 2021'de yerleştirme süreci sona erecek.

LGS kapsamında merkezi yerleştirmeyle öğrenci kabul eden liselerin taban puanları ve yüzdelik dilimler tablosu ile boş kontenjanları açıklandı.