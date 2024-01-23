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    4. Libidosu en yüksek 4 burç belli oldu! Cinsel hayat onlar için bir tutku

    Libidosu en yüksek 4 burç belli oldu! Cinsel hayat onlar için bir tutku

    Nilgün Akbıyık Nilgün Akbıyık Mynet Kadın / Sağlık Editörü
    23.01.2024 15:39 | Son Güncelleme:
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    Libido, cinsel dürtülerin harekete geçmesini sağlayan bir histir. Libido ne kadar yüksek olursa cinsel istek o kadar sık ve yüksek olur. Astrolojiye göre burçlar kişinin karakteristik özelliklerinin yanında iş, eğitim hayatı ve kişinin partneriyle olan ilişkisini de etkileyebiliyor. Peki, libidosu en yüksek burçlar hangileri? İşte detaylar...

    Astroloji günlük hayatımızın her alanını etkileyebiliyor. Taşımakta olduğumuz burcun kendi hayatımıza büyük oranda etkileri olacağı gibi karşı tarafı daha yakından tanımamız konusunda fayda sağlayabiliyor. Astrolojiye göre libidosu en yüksek 4 burç açıklandı. İşte cinselliğin onlar için vazgeçilmez bir tutku olduğu o 4 burç ve özellikleri...

    LİBİDOSU EN YÜKSEK 4 BURÇ!

    TERAZİ BURCU - LİSTENİN BAŞINI ÇEKİYOR

    TERAZİ BURCU - LİSTENİN BAŞINI ÇEKİYOR

    Libidosu en yüksek burçlar arasında terazi burçları astrologlara göre ilk sıralarda yer alıyor. Flört etmeyi bir hayli seven terazi burçları, zevkleri için aktiviteler yapmayı bir hayli severler. Zarafetin ve uyumun burcu olan terazi burcu, cinsel ilişki sırasında küçük oyunlar oynamaya da bayılırlar.

    YAY BURCU - FARKLI DENEYİMLERE HER ZAMAN AÇIK

    YAY BURCU - FARKLI DENEYİMLERE HER ZAMAN AÇIK

    Ateş elementine sahip yay burçları her konuda olduğu gibi libido konusunda da farklı deneyimlere her zaman açıktır. Flörtler ve ani aşkların insanı olan yay burçlarının özgürlük tutkusu yatakta da baskındır. Libidosu yüksek burçlar sıralamasında bu tür özellikleri ile macerayı seven yay burçları da öne çıkmaktadır.

    BOĞA BURCU - ZAMAN ZAMAN ÇAPKINLIKLARIYLA BİLİNİR

    BOĞA BURCU - ZAMAN ZAMAN ÇAPKINLIKLARIYLA BİLİNİR

    Libidosunun yüksek olması nedeniyle zaman zaman sorun da yaşayan boğa burçları, her zaman olmasa da zaman zaman çapkınlıklarıyla da öne çıkıyor. Değer vermeyi bilen ve aynı zamanda sadık bir burç olan boğa burcu, ilişkilerinde yüksek libidosu ile dikkat çekmektedir.

    AKREP BURCU - CİNSELLİK DENİNCE İLK AKLA GELEN BURÇ

    AKREP BURCU - CİNSELLİK DENİNCE İLK AKLA GELEN BURÇ

    Cinsellik denince akla ilk gelen burçlar arasında akrep burcu ise dikkat çekiyor. Tutku ve aşkın burcu olan akrep burcu, yüksek enerjisi ve bitmek bilmeyen libidosu sayesinde hareketli bir aşk hayatına sahiptir. Uyum yakaladığı kişiler ile bolca tutkulu bir zaman geçirebilir. Burçların insanlar üzerindeki etkileri kesin olarak kanıtlanamasa da bazı burçların libido konusunda ortak özelliklere sahip olması dikkat çekiyor.

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    libido Cinsellik akrep Astroloji Boğa burç terazi yay
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