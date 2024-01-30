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Limon ve sarımsaktan 30 kat daha güçlü! Dünyadaki en etkili doğal antibiyotik olarak biliniyor

Nilgün Akbıyık Nilgün Akbıyık Mynet Kadın / Sağlık Editörü
30.01.2024 07:38 | Son Güncelleme:
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Doğanın bize sunduğu mucizeler arasında yer alan bitkiler, yıllardır sağlık için kullanılmaktadır. Bu bitkilerden biri de kekiktir. Kekik sadece yemeklere lezzet katmakla kalmaz aynı zamanda doğal bir antibiyotik olarak da bilinir. Hatta bazı araştırmalara göre, limon ve sarımsaktan 30 kat daha güçlü olduğu iddia edilmektedir.

Geleneksel tıpta doğal çözümler her zaman önemli bir yer tutmuştur. Kekik bu doğal çözümler arasında öne çıkan bir bitkidir. Yemeklere lezzet katan bu ot aynı zamanda güçlü bir doğal antibiyotik olarak bilinir. Limon ve sarımsaktan 30 kat daha güçlü olduğu söylenen kekik, birçok sağlık sorununa karşı doğal bir destek sağlar. Doğanın bu sağlık deposunu öğrenin ve kendinizi kekikle güçlendirme başlayın...


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Bilim adamları kekiiğin dünyadaki en etkili doğal antibiyotik olduğunu kanıtladılar. Kekik yağı antioksidan olarak yeşil çaydan 3.37 kat daha güçlüdür.

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KEKİK ÇAYI TARİFİ

1 kavanoza 1 kaşık kekik ekleyin ve üzerine 300 ml kaynar sü dökün. 15 dakika bekletin ve daha güçlü hale getirmek için içine limon ekleyin. Bu öksürük bronşit gibi solunum yolu sorunları ve sindirim sistemi bozuklukları için oldukça yararlı.

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kekik kanser bağışıklık
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